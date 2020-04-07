Библиотеки Благовещенска начали проводить онлайн-уроки на китайском языке (видео)

В рамках работы центра «Приграничье» молодежная библиотека имени Чехова запустила рубрику «Знакомство с иностранными языками за 3 урока». Первый виртуальный урок провела Екатерина Харлова.

Екатерина три года жила в Китае в городе Сиань, два из которых учила китайский язык в университете, три месяца назад она вернулась в Россию и начала заниматься преподавательской деятельностью.⠀

Видеоурок можно посмотреть на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы www.biblioblag.ru в разделе «Видео».

Российско-китайский сетевой библиотечно-информационный центр «Приграничье» начал свою работу в ноябре 2018 года на базе трех муниципальных библиотек города Благовещенска и одной библиотеки города Хэйхэ.

«Приграничье» – это информационный сектор, где собирается и сохраняется литература, посвященная странам азиатско-тихоокеанского региона, в том числе, изданная на языке оригинала. Также в рамках работы центра сотрудники библиотек регулярно проводят мероприятия на которых посетители изучают литературу, культуру, язык двух стран, делятся своими знаниями. В библиотеках проходят различные мастер – классы, информационные и познавательные встречи, тематические занятия, праздники и вечера, сообщает «Муниципальная информационно-библиотечная система».