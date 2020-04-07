Трассы в Приамурье сделают более безопасными

Ежегодно на опорной сети автодорог регионального значения в Приамурье рабочие выявляют и ликвидируют участки концентрации ДТП. В январе специалистами «Амурупрадора» и сотрудниками ГИБДД проанализирована аварийность за 2019 год. Выявлено три места концентрации аварий и семь потенциальных участков.

На каждый аварийно-опасный участок разработаны и утверждены схемы установки дополнительных технических средств организации дорожного движения. А также разработан и утверждён план мероприятий на 2020 год, направленных на ликвидацию участков концентрации автодорожных происшествий и профилактику их возникновения.

«В прошлом году в рамках эксперимента была проведена работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки жёлтого цвета по оси проезжей части на двух участках региональной сети для ликвидации трех мест концентрации ДТП. С момента нанесения и по сегодняшний день на участке трассы Благовещенск – Бибиково на подъеме при выезде из Благовещенска в сторону аэропорта общее количество автодорожных происшествий сократилось в 2,2 раза, а на участке "Обход г. Свободный" сократилось в 4,5 раза. На обоих экспериментальных участках не зафиксировано ни одного места концентрации ДТП, либо потенциального участка концентрации ДТП. Таким образом достигнут положительный результат. В текущем году мы планируем нанесение жёлтой осевой разметки на участке автодороги Благовещенск – Свободный с 6 по 30 километр», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Руководитель дорожного управления отметил, что при обустройстве линий уличного освещения впервые на региональных трассах планируется использовать травмобезопасные электроопоры, выполненные из композитных материалов. В 2020 году безопасные столбы установят на автодорогах, проходящих транзитом через населенные пункты Тамбовка и Марково.

В предстоящий дорожный сезон на 22 участках региональной опорной сети, расположенных в Благовещенском, Бурейском, Белогорском, Константиновском, Тамбовском, Свободненском, Селемджинском, Мазановском и Ивановском районах, запланировано обустройство 2,3 километра тротуаров, 3 транспортных светофорных объектов, 24 остановок общественного транспорта и 20 километров линий уличного освещения, 5 пешеходных переходов. На данный момент осуществляется подготовка технической и конкурсной документации.

В 2019 году для обеспечения безопасности на дорогах региона «Амурупрадор» провел модернизацию 9 участков региональных автомобильных трасс. Выполнено обустройство пешеходных переходов, оборудованных искусственными неровностями, позволяющими принудительно снизить скорость автотранспорта. Оборудованы остановки, разворотная площадка для школьного автобуса, обустроены тротуары, установлены пешеходные ограждения, барьерные ограждения, дополнительные дорожные знаки, модернизированы 2 светофорных объекта и 26 автономных систем освещения. Выборочно выполнено устройство 100 квадратных метров шумовых полос на участке автомобильной дороги Благовещенск – Свободный (на 30-м километре), на автомобильной дороге Благовещенск – Бибиково на основных автобусных остановках с наибольшим пассажиропотоком нанесено цветное противоскользящее покрытие.