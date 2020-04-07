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7апреля
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сегодня, 10:41 1

В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний
Фото: pixabay.com

Федеральное медико-биологическое агентство РФ разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. Об этом говорится в официальном сообщении агентства.

В ФМБА завершились доклинические исследования препарата «Даларгин», который применяется при отеке легких. «Даларгин» зарегистрирован в России как лекарственный препарат для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы).

Для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в Научном центре биомедицинских технологий ФМБА России была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Через 72 часа эксперимента все 100 % животных погибали от развития тяжелого интерстициального отека легких и альвеолита. Введение «Даларгина» позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов (профилактика «цитокинового шторма») и существенно повышало выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100 % животных.

«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома. Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком легких, дает надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей», – отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

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#коронавирус #медицина

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