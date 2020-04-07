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7апреля
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В Амурской области каждый день горит сухая растительность

В Амурской области каждый день горит сухая растительность
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

За сутки на территории Приамурья зарегистрировано 14 загораний сухой растительности. Общая площадь, охваченная огнем составила около 150 гектаров. Все палы потушены. Однако МЧС предупреждает о сильном ветре, который ожидается в области 7 апреля.

Палы зарегистрированы в Константиновском, Завитинском, Ивановском, Михайловском, Тамбовском и Благовещенском районах, а также в Благовещенске, Зее, Шимановске, Свободном, пгт Прогресс.

Все они ликвидированы. В тушении было задействовано 77 человек личного состава и 20 единиц техники пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 236 загораний сухой растительности. 6 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 269 профилактических рейдов, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности. Сейчас пожароопасный сезон и особый противопожарный режим введен на территориях 19 муниципальных образований области

При этом специалисты МЧС, со ссылкой на Амурский гидрометцентр, предупреждают жителей области об усилении северного, северо-западного ветра с порывами до 15-20, в Благовещенске - до 18 метров в секунду. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем. МЧС России предупреждают, при повышении дневных температур и усилении ветра возрастает риск возникновения природных пожаров и палов. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов. Палы сухой растительности и природные пожары наносят ущерб экологии, флоре и фауне, а также создают непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу людей.

С наступлением в Приамурье пожароопасного сезона и во избежание возгораний в природной среде Главное управления МЧС России по Амурской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а именно: своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора; на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов; у каждого жилого строения необходимо устанавливать ёмкость с водой или иметь огнетушитель; разводить костры только на специально оборудованных для этих целей площадках.

На территориях частных домов, дачных и садовых участков, запрещается хранить на открытых площадках и во дворах ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#МЧС #пожары

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