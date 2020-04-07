В Амурской области каждый день горит сухая растительность
За сутки на территории Приамурья зарегистрировано 14 загораний сухой растительности. Общая площадь, охваченная огнем составила около 150 гектаров. Все палы потушены. Однако МЧС предупреждает о сильном ветре, который ожидается в области 7 апреля.
Палы зарегистрированы в Константиновском, Завитинском, Ивановском, Михайловском, Тамбовском и Благовещенском районах, а также в Благовещенске, Зее, Шимановске, Свободном, пгт Прогресс.
Все они ликвидированы. В тушении было задействовано 77 человек личного состава и 20 единиц техники пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 236 загораний сухой растительности. 6 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 269 профилактических рейдов, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности. Сейчас пожароопасный сезон и особый противопожарный режим введен на территориях 19 муниципальных образований области
При этом специалисты МЧС, со ссылкой на Амурский гидрометцентр, предупреждают жителей области об усилении северного, северо-западного ветра с порывами до 15-20, в Благовещенске - до 18 метров в секунду. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем. МЧС России предупреждают, при повышении дневных температур и усилении ветра возрастает риск возникновения природных пожаров и палов. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов. Палы сухой растительности и природные пожары наносят ущерб экологии, флоре и фауне, а также создают непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу людей.
С наступлением в Приамурье пожароопасного сезона и во избежание возгораний в природной среде Главное управления МЧС России по Амурской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а именно: своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора; на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов; у каждого жилого строения необходимо устанавливать ёмкость с водой или иметь огнетушитель; разводить костры только на специально оборудованных для этих целей площадках.
На территориях частных домов, дачных и садовых участков, запрещается хранить на открытых площадках и во дворах ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
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