В Благовещенске парень выпал из окна 10-го этажа (видео)

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В ночь с 6 на 7 апреля в Благовещенске произошло ЧП. Молодой человек выпал из окна 10-го этажа дома № 253/2 по улице Островского. Парень остался жив, его увезли в больницу.

Как пояснили в городском отделе полиции, в дежурную часть сообщение поступило после полуночи. «Гражданин 2001 года рождения упал из окна на автомобиль. Молодой человек был доставлен в АОКБ, материалы направлены в следственный комитет», – сообщили в пресс-службе полиции.

В амурском следственном управлении СКР комментировать произошедшее отказались. Амур.инфо обратилось в областной минздрав, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего.