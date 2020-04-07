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сегодня, 10:18 3

В Благовещенске парень выпал из окна 10-го этажа (видео)

В Благовещенске парень выпал из окна 10-го этажа (видео)
Фото: Скриншот видео

В ночь с 6 на 7 апреля в Благовещенске произошло ЧП. Молодой человек выпал из окна 10-го этажа дома № 253/2 по улице Островского. Парень остался жив, его увезли в больницу.

Как пояснили в городском отделе полиции, в дежурную часть сообщение поступило после полуночи. «Гражданин 2001 года рождения упал из окна на автомобиль. Молодой человек был доставлен в АОКБ, материалы направлены в следственный комитет», – сообщили в пресс-службе полиции.

В амурском следственном управлении СКР комментировать произошедшее отказались. Амур.инфо обратилось в областной минздрав, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    36 минут назад

    А был бы трезвый, разбился бы.

  • Алхимик

    Алхимик
    13 минут назад

    Крыша машины погасила удар. Было бы что потверже, все бы закончилось трагично..

  • Максим 467

    Максим 467
    6 минут назад

    для хозяина машины трагично

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