Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:22 0

В Шимановске и Шимановском районе введен особый противопожарный режим

В Шимановске и Шимановском районе введен особый противопожарный режим

На территории Шимановска и Шимановского района постановлением губернатора Амурской области с 6 апреля введен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. Это было сделано в связи с ухудшением пожароопасной обстановки и в целях предупреждения природных пожаров

В настоящее время в районе установлен второй класс пожарной опасности – на прошлой неделе на территории были зафиксированы два природных пожара, которые удалось оперативно потушить. Ежедневно на территориях гослесфонда проводится патрулирование, в том числе и с воздуха самолетом Ан 2 «Амурской авиабазы».

Сейчас пожароопасный сезон и особый противопожарный режим уже введен на территориях 19 муниципальных образований области. В этих районах, согласно приказу министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, введено ограничение пребывания амурчан в лесах, въезда в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. На границах лесов будут установлены аншлаги с информацией о введении ограничения и периода его действия и запрещающие шлагбаумы, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В ведомстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР согласно статьи 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Просмотров всего: 85

#областная власть #пожары

распечатать


Происшествия

В Амурской области каждый день горит сухая растительность
Происшествия

Ночью горело подворье под Благовещенском: с ожогами госпитализирован мужчина

Коронавирус 3

Пострадавшим на фоне коронавируса амурчанам помогут в оплате жилья и коммунальных услуг
Происшествия

Палы охватили в Приамурье площадь около 915 гектаров
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь