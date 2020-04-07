В Шимановске и Шимановском районе введен особый противопожарный режим

На территории Шимановска и Шимановского района постановлением губернатора Амурской области с 6 апреля введен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. Это было сделано в связи с ухудшением пожароопасной обстановки и в целях предупреждения природных пожаров

В настоящее время в районе установлен второй класс пожарной опасности – на прошлой неделе на территории были зафиксированы два природных пожара, которые удалось оперативно потушить. Ежедневно на территориях гослесфонда проводится патрулирование, в том числе и с воздуха самолетом Ан 2 «Амурской авиабазы».

Сейчас пожароопасный сезон и особый противопожарный режим уже введен на территориях 19 муниципальных образований области. В этих районах, согласно приказу министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, введено ограничение пребывания амурчан в лесах, въезда в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. На границах лесов будут установлены аншлаги с информацией о введении ограничения и периода его действия и запрещающие шлагбаумы, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В ведомстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР согласно статьи 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.