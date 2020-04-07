Ночью горело подворье под Благовещенском: с ожогами госпитализирован мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Ночью 7 апреля возник пожар в селе Владимировка Благовещенского района. Сообщение о возгорании на частном подворье поступило в 01:33. Более часа потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения.

На момент прибытия первых боевых расчетов Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, открытым пламенем горели строящийся жилой дом, пристройка и гараж. Всего в тушении было задействовано 24 человека и шесть единиц техники.

В огне пострадал мужчина 1989 года рождения. С термическими ожогами он доставлен в областную больницу. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское ГУ МЧС России.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара телефон пожарных и спасателей: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.