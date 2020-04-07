Пострадавшим на фоне коронавируса амурчанам помогут в оплате жилья и коммунальных услуг

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В правительстве Амурской области завершили формирование плана развития экономики в условиях пандемии. 6 апреля министерство экономического развития представило проект плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики при ухудшении ситуации из-за COVID-19.

Структура плана включила в себя сразу два больших блока: это мероприятия по обеспечению социальной стабильности и меры для устойчивого развития экономики в текущих условиях. Документ был сформирован совместно с профильными министерствами на основании предложений от органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества. В него вошли предложения, касающиеся расширения перечня мер поддержки на уровне муниципалитетов, а также на региональном и федеральном уровнях.

Как отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова, для обеспечения социальной защиты населения в документе предусматриваются меры по оказанию адресной социальной поддержки гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Также проектом предлагается организовать социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также расширить работу по возмещению затрат, связанных с реализацией продуктов питания гражданам, относящимся к незащищенным слоям населения.

«Во время подготовки проекта мы работали по нескольким ключевым направлениям: это поддержка бизнеса в сложившейся экономической действительности, обеспечение трудовой занятости, а также целевые меры для наиболее пострадавших отраслей, – подчеркнула министр. – Сегодня документ планируется к подписанию, а дальше он будет передан на федеральный уровень для рассмотрения возможностей финансирования предложений и внесения тех изменений, которые мы запрашиваем у федерации».

Кроме того, правительством Амурской области будет направлено обращение в Минтруд РФ для увеличения бюджетных ассигнований на выплату средств безработным и возмещения расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с сокращением. Проектом плана предусматривается и организация временной занятости, общественных работ и опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под риском увольнения.

«Мы гарантируем выплаты гражданам, которые в этот период времени могут остаться без источника дохода и готовы увеличивать бюджетные ассигнования на эти цели», – подчеркнула Людмила Старкова.

Второй блок проекта направлен на расширение текущих мер поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии. Как отметила Людмила Сергеевна, на федеральном уровне в отношении наиболее пострадавших отраслей уже принят целый ряд мер в сфере налоговой политики – так, предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов от 3 до 6 месяцев, предоставления отчетности, снижены страховые взносы для бизнеса с 30% до 15%. Кроме того, на федеральном уровне введен мораторий на рост фиксированных взносов ИП и банкротство по инициативе кредиторов.

В сфере кредитования Центробанком уже ведены меры по реструктуризации задолженности по кредитам, действует программа стимулирования, а также «кредитные каникулы», введена отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов и так далее.

Однако правительство Амурской области считает необходимым расширить перечень отраслей, представители которых могут рассчитывать на данные виды поддержки.

Помимо принятого на федеральном уровне списка, который включает в себя сегодня 9 ключевых направлений, региональное правительство предлагает внести в него розничную торговлю непродовольственными товарами и сопутствующий обеспечивающий бизнес, высокотехнологичное частное здравоохранение, негосударственные дошкольные образовательные организации, перевозки пассажиров и деятельность санаторно-курортных организаций, а также сферы строительства и ЖКХ.

Кроме того, в документ включен и ряд предложений непосредственно от предпринимательского сообщества.

«Нам поступило очень много предложений по тем мерам, которые сегодня необходимы бизнесу. Из них мы отобрали наиболее важные предложения, например – это предоставление прямого финансирования бизнеса, расширение перечня получателей и предметов лизинга, выплата индивидуальным предпринимателям без наемных работников пособия и так далее. Все эти идеи добавлены нами в документ, чтобы передать их непосредственно в министерство экономического развития РФ для рассмотрения», – рассказала министр экономразвития Приамурья Людмила Старкова.

Помимо этого, в документ были включены предложения по поддержке моногородов, некоммерческих организаций, агропромышленного комплекса, экспорта и иным направлениям, в том числе – введение прямых субсидий в рамках программы «Малое и среднее предпринимательство» для целевого поддержания пострадавших отраслей.

Документом предложен и целый ряд налоговых льгот – это снижение налоговой ставки упрощенной системы налогообложения, введение нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных предпринимателей, снижение на 50 % ставки по имущественному налогу для арендодателей при условии снижения арендной платы для МСП и понижение корректирующего коэффициента у ЕНВД для розничной торговли.

Подписать документ в региональном правительстве планируют уже 7 апреля, после чего все предложения будут направлены правительству РФ для итогового рассмотрения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.