Надежду Бабкину поместили в искусственную кому на фоне развивающейся пневмонии

По данным издания, артистку госпитализировали 1 апреля. Решение ввести ее в кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Как утверждают источники издания, состояние певицы тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, поэтому лечение имеет положительную динамику. При этом сообщается, что тесты Бабкиной на коронавирус показали отрицательный результат. Певице их делали дважды.

Близкие Надежды Георгиевны при этом утверждают, что у нее не было контактов ни с кем, у кого мог быть коронавирус.

«Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии, – объяснили источники «МК» необходимость медикаментозной комы, – В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо».

Ранее стало известно о том, что певицу положили в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония.