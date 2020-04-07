АмГУ выиграл девять миллионов рублей

Амурский государственный университет вошел в число победителей конкурсного отбора Минпросвещения России по национальной программе «Цифровая экономика». В общей сложности амурский вуз получил поддержку в размере девяти миллионов рублей.

Университет представил опыт преподавания дисциплин «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках общеобразовательной программы, а также модель работы организации дополнительного образования детей для углубленного изучения математики и информатики. Полученное финансирование будет направлено на развитие этих направлений: улучшение материально-технической базы, обновление программ.

«Для создания комплексной образовательной среды, которая отвечает требованиям цифровой экономики и включает в себя сквозные цифровые технологии, мы предлагаем междисциплинарный подход к изучению предметов "Математика", "Информатика" и предметной области "Технология", – рассказала директор лицея АмГУ Виктория Еремина. – Поставленная цель будет реализовываться за счет трансформации программ основного образования "Математика" и "Информатика" с последующим практическим апробированием в рамках курса "Технология"».

Кроме того, на базе АмГУ создается детское объединение «#IT-Дети». Здесь будет осуществляться углубленная подготовка школьников 10-11 классов по математике и информатике для изучения основ машинного обучения. Программа занятий рассчитана на один учебный год.

«Сегодня цифровую экономику невозможно представить без машинного обучения, обработки больших данных, искусственного интеллекта. Поэтому образовательный процесс будет выстроен таким образом, чтобы способствовать развитию у молодежи универсальных способностей и компетенций, которые обеспечивают формирование и реализацию человеком своих профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, востребованных современных экономикой. Опытом работы в этом направлении мы готовы поделиться с другими субъектами страны», – прокомментировала Виктория Еремина.