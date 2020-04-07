В Благовещенске полиция и казаки предупреждают прохожих о коронавирусе

В областном центре Приамурья сотрудники благовещенской полиции вместе с казаками и представителями добровольной народной дружины проводят профилактические рейды на улицах города. Это делается в рамках работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Стражи правопорядка совместно с казаками и дружинниками патрулируют улицы областного центра, проводят профилактические беседы с пожилыми людьми, несовершеннолетними и их родителями, беременными женщинами, которым в обязательном порядке нужно соблюдать режим самоизоляции.

В минувшие выходные один из нарядов, осуществляя обход набережной областного центра, обратил внимание на пожилую женщину.

«Бабулечка, милая, вы наша. Давайте просто побеседуем», – обратилась сотрудница полиции к пожилой женщине.

Выяснилось, что бабушка 1932 года рождения, ее дом находится неподалеку. Сотрудница объяснила пожилой благовещенке, что в связи с распространением коронавирусной инфекции ей необходимо в обязательном порядке находиться дома, чтобы избежать риска заражения СOVID-19. Полицейские предложили пенсионерке проводить ее до дома, но женщина отказалась, поблагодарила за доброе отношение, заботу и пообещала соблюдать ограничительные меры.

Кроме того, полицейские проверяют, как предприниматели соблюдают требования временной приостановки деятельности развлекательных заведений, торговых точек, осуществляющих реализацию продукции, которая не входит в перечень первой необходимости.

Совместно с медработниками и сотрудниками управления Роспотребнадзора по Амурской области, полицейские продолжают проверку тех людей, которые находятся на режиме самоизоляции, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.