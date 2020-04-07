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7апреля
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сегодня, 10:09 9

В Благовещенске полиция и казаки предупреждают прохожих о коронавирусе

В Благовещенске полиция и казаки предупреждают прохожих о коронавирусе
Фото: 28.xn--b1aew.xn--p1ai

В областном центре Приамурья сотрудники благовещенской полиции вместе с казаками и представителями добровольной народной дружины проводят профилактические рейды на улицах города. Это делается в рамках работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Стражи правопорядка совместно с казаками и дружинниками патрулируют улицы областного центра, проводят профилактические беседы с пожилыми людьми, несовершеннолетними и их родителями, беременными женщинами, которым в обязательном порядке нужно соблюдать режим самоизоляции.

В минувшие выходные один из нарядов, осуществляя обход набережной областного центра, обратил внимание на пожилую женщину.

«Бабулечка, милая, вы наша. Давайте просто побеседуем», – обратилась сотрудница полиции к пожилой женщине.

Выяснилось, что бабушка 1932 года рождения, ее дом находится неподалеку. Сотрудница объяснила пожилой благовещенке, что в связи с распространением коронавирусной инфекции ей необходимо в обязательном порядке находиться дома, чтобы избежать риска заражения СOVID-19. Полицейские предложили пенсионерке проводить ее до дома, но женщина отказалась, поблагодарила за доброе отношение, заботу и пообещала соблюдать ограничительные меры.

Кроме того, полицейские проверяют, как предприниматели соблюдают требования временной приостановки деятельности развлекательных заведений, торговых точек, осуществляющих реализацию продукции, которая не входит в перечень первой необходимости.

Совместно с медработниками и сотрудниками управления Роспотребнадзора по Амурской области, полицейские продолжают проверку тех людей, которые находятся на режиме самоизоляции, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    49 минут назад

    нет режима чс и пофиг

  • tankist btb

    tankist btb
    45 минут назад

    а без казаков нельзя обойтись? они всю жизнь царям служили

  • Asom

    Asom
    44 минуты назад

    ООО "Сбыча мечт"

    Всю полицию-в общественные места.

    Вместе с казаками.

    Минимум полгорода фраеров будут плакать от радости



    Зато ровным пацанчикам, вроде тебя, придётся шкериться по мусоркам, бггг.

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    Казаки они в законе??? или как? я так понимаю без полиции им делать на улицах тоже не чего)))) это просто Боты.

  • invv

    invv
    37 минут назад

    А почему казаки не на самоизоляции?

  • inoy

    inoy
    32 минуты назад

    казаки-церковь-царь, всё по спирали)))

  • mestny

    mestny
    27 минут назад

    клоуны , вот казаки и должны сидеть дома!

  • Тахографист

    Тахографист
    24 минуты назад

    А клоуны ряженые какого черта слоняются , хотя этих и не жалко

  • ямщик

    ямщик
    17 минут назад

    Ну вот , если они считают, что короновирус это жуть, что все серьезно - нахера ж в клоунаду ударились? Какие казаки? Откуда? С каких пор?

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