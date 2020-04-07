Премьеру Мишустину предложили отменить ЕГЭ из-за коронавируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса. Однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.

«Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», – сказал Смолин в понедельник в ходе совещания думской фракции КПРФ с премьер-министром (цитата по «Интерфаксу»).

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал. Я думаю, что его заместители в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся», – сказал после совещания Смолин РИА Новости.

6 апреля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект нового расписания Единого госэкзамена, который начинается 8 июня. Согласно документу, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. «11 июня (четверг) – русский язык, 15 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 18 июня (четверг) – история, физика, 22 июня (понедельник) – обществознание, химия», – говорится в документе.

Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня. 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.

На прошлой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения еще не принято.

На сегодняшний день установлено, что ЕГЭ начнется 8 июня, заявил тогда Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час». «В зависимости от развития ситуации, эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет. Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация», – сказал он.