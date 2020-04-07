Амурчане могут написать письма ветеранам Великой Отечественной войны

Амурская область присоединилась ко всероссийской акции «Письма Победы». В ее рамках любой житель региона может обратиться к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и выразить им слова благодарности.

«Целью акции является сохранение исторической памяти и преемственности поколений, приобщение детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитание патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны», – прокомментировала начальник отдела молодежной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.

В этом году акция впервые проходит в режиме онлайн. Сроки проведения – с 30 марта по 12 апреля. За этот период нужно успеть написать письмо и отправить его на электронную почту регионального отделения «Волонтеры Победы»: amur.zapobedu@bk.ru.

«Все слова благодарности от амурчан будут перенесены на фирменный бланк "Волонтеров Победы", распечатаны и переданы в руки ветеранам», – пояснила Светлана Тюкалова.

Координаторы акции в Приамурье – региональное отделение «Волонтеры Победы», отдел молодежной политики регионального минобрнауки, ресурсный Центр развития добровольческого движения Амурской области.