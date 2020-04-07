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сегодня, 09:07 0

Из тюрем США в связи с коронавирусом начали выпускать заключенных: обзор прессы

Из тюрем США в связи с коронавирусом начали выпускать заключенных: обзор прессы
Фото: pixabay.com

Должникам за ЖКУ дадут послабления до конца года; в Москве задержан нарушитель ПДД, ездивший на автомобиле с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом»; компания планирует выпускать газировку на основе марихуаны. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала о том, о чем узнал из «Российской газеты». А узнал я о том, что «Единая Россия» ускорит принятие законов о детских пособиях. То есть, понимаете, если не «Единая Россия», то всё, деткам от 3 до 7 лет придется несладко. Еще о том узнал, что до конца года вводится мораторий на санкции за неуплату коммунальных услуг. Здесь прошу обратить внимание на то, что ни саму плату, ни санкции вообще-то не отменили. Просто дали возможность поднакопить долги. Помните песенку Высоцкого, где есть слова: «А счетчик щелк да щелк, да все равно, в конце пути придется рассчитаться»? Понятно, что всё вышесказанное связано с коронавирусом.

Также в номере

Если продолжать тему глобального недуга, то можно еще отметить сообщение о том, что американские тюрьмы распустят заключенных из-за критической ситуации с распространением заразы. Всех, конечно, не освободят, но тех, кто понадежнее, кто не выйдет сразу с ножичком на улицу – тех отправят домой. Но, правда, после двухнедельной профилактической отсидки в штрафном изоляторе. И выходят прежде всего те преступники, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем и совершившие незначительные правонарушения.

Газета пишет, что подобные меры рассматриваются и в среде адвокатов России.

Напишут же такое

А вот о чем «Мир новостей». В этой газете рассказывается, что сотрудники ГИБДД задержали в Москве злостного нарушителя ПДД, ездившего по городу на автомобиле с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом». Машина постоянно нарушала скоростной режим, вела себя на дороге более чем нахально и, в конце концов, была заблокирована сотрудниками ДПС на одной из улиц. Водительского удостоверения у владельца авто не было. Точнее, было, но выписанное совсем на другого человека. Во время задержания водитель признался, что рассчитывал на то, что с такой наклейкой его никто не остановит.

Полный абзац

В «Панораме» прочел о том, что всемирно известная американская торговая компания Соса Соlа задумалась о том, чтобы несколько расширить ассортимент своих напитков. Так, руководство компании всерьез планирует создать газировку на основе марихуаны. Эксперты считают, что это даст торговле новый виток развития, сделает продукцию более модной, привлечет к напитку людей самых разных возрастов. В комментариях пишут, что идея о создании конопляного напитка могла возникнуть только после курения конопляного табачка.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда», публикующая инструкцию «Как не нарваться на штраф, выйдя во время карантина на улицу». Советов здесь – почти на две страницы. Одна из отмазок – «прогуливаюсь с собакой». На вопрос: «А где же собака?», смело отвечайте, мол, убежала за угол.

Еще рассказывается о перегибах в борьбе с инфекцией: так, в некоторых регионах объявили сухой закон. В России – сухой закон. Ага. Но это самый слабенький из перечисленных перегибов. Остальные изучите сами. И так, встречаясь на каждом шагу, на каждой странице с материалами о всемирной инфекции, я дошел до последней полосы газеты. Посмотрел на фото 37-летней девушки и понял, что лучше читать про коронавирус.

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#СМИ #США

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