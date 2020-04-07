В мэрии проведут прямой эфир по организации дистанционного образования в Благовещенске

Обновлено: 09:31



В связи с большим количеством вопросов, связанных с организацией дистанционного обучения в благовещенских школах, начальник управления Элина Поцелуева ответит на них в прямом эфире официального инстаграм-аккаунта управления @obrblag.info.

Задать вопросы можно до 10:00 вторника в директ аккаунта, а также в прямом эфире во вторник, 7 апреля, с 12:00 до 13:00.

В понедельник, 6 апреля, для всех учеников городских школ возобновились занятия в режиме онлайн. Однако ученики в Амурской области и в Благовещенске в частности столкнулись с проблемами работы образовательных порталов. В первый же день дистанционного обучения основной ресурс на удаленке ‒ «Дневник.ру» ‒ оказался недоступен.