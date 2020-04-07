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Выбор читателей за 6 апреля

Выбор читателей за 6 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 6 апреля.

Одного из заболевших коронавирусом благовещенцев пришлось увозить в больницу силой (видео)

В Благовещенске полицейские помогли доставить в больницу одного из зараженных коронавирусом. Мужчина отказывался от госпитализации, несмотря на то, что тесты на COVID-19 дважды показали положительный результат. Речь идет об одном из троих заболевших, которых выявили на днях. Все трое – члены одной семьи.

В Амурской области составляют список организаций, которые смогут работать в нерабочие дни

В правительстве Амурской области формируют перечень организаций, на которые не распространяется требование соблюдения нерабочих дней. Ранее президент России сообщил, что власти регионов смогут сами принимать решения, какие предприятия будут работать, а какие приостановят деятельность из-за пандемии коронавируса.

Источник: машина, сбившая насмерть женщину, принадлежит известному в Приамурье человеку

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП с женщиной-пешеходом 1989 года рождения в Благовещенске. Трагедия произошла 5 апреля около 21:00 на улице Зейской между Трудовой и Кузнечной. По имеющимся данным, автомобиль, который сбил горожанку, принадлежит известному в Приамурье художнику.

Таможни Благовещенска, Биробиджана и Хабаровска объединяют

Таможни Благовещенска и Биробиджана присоединят к таможне Хабаровска. Реорганизация произойдет в начале октября текущего года. По такому же пути в ДФО пойдут еще 3 ведомства: таможни Магадана и Камчатки присоединят к Сахалинской.

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#Обзор #интернет #СМИ

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