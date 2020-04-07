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7апреля
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Торговля медицинскими масками и перчатками попала под ограничение

Торговля медицинскими масками и перчатками попала под ограничение
Фото: yandex.uz

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. За нарушение правил торговли обещают наказывать.

Опубликованным на сайте кабмина документом устанавливается особый перечень товаров, на торговлю которыми введены ограничения. В список вошли: медицинские маски, фильтрующие респираторы, медицинские перчатки, марля, комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.

Подписанное Мишустиным постановление запрещает розничную торговлю такими товарами в обычных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения».

При этом аптекам и другим организациям, у которых такая лицензия есть, разрешено увеличивать отпускную цену включенных в список товаров не более чем на 10 копеек за штуку или другую единицу товара. Оптовикам же запрещено увеличивать закупочную цену более чем на 10 % «на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок».

Оптовую торговлю медицинскими масками и другими включенными в список товарами (за исключением тех, которые были выпущены до вступления постановления правительства в силу) разрешается вести только АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольно ГК «Ростех»), назначенному федеральным оператором-координатором, и региональным операторам.

В постановлении подчеркивается, что несоблюдение установленных правил будет считаться «нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических», и будет караться в соответствии с законодательством России.

В соответствии с вступившей в силу с 1 апреля поправкой в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период действия режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, наказывается штрафом в размере до 150 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В случае причинения смерти человеку или вреда его здоровью максимальный размер штрафа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается до 1 миллиона рублей, сообщает РБК.

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#закон #коронавирус #торговля

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