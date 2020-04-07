В Приамурье через интернет продают маски от 500 000 штук и тесты на коронавирус

В Амурской области активизировались спекулянты на медицинских масках. Объявления о продаже этого необходимого в условиях пандемии коронавируса предмета индивидуальной защиты размещают в Инстаграме на личных страницах, «барахолках» и предлагают купить в WhatsApp. При этом найти маски в аптеках области невозможно.

«Маска медицинская, обезопасьте себя и своих близких уже сегодня. Цена – 25 рублей», – такое объявление размещено на одной из благовещенских «барахолок». Из телефонного разговора с продавцом выяснилось, что цена одной маски повысилась до 30 рублей. Реализуется товар оптом и в розницу. Максимальное количество этих средств, которые был готов отдать продавец, – 700 штук.

Еще одно подобное объявление появилось на «барахолке» города Зеи. За одну упаковку из 10 масок просят 370 рублей.

«Медицинские, трехслойные, сертифицированные», – заверил продавец в объявлении. По телефону он разъяснил, что маски пока только под заказ – 7 апреля их должны доставить из Благовещенска в Зею. Со слов продавца, маски, которые она перекупает, а затем продает, в Благовещенск привезли из Китая.

«Вот откуда маски есть у всех кроме больниц и нуждающихся людей, находящихся в группе риска, которым необходимо проходить лечение (с хроническими заболеваниями, онкологией)? А врачи сами себе покупают! Их не обеспечивают! Почему органы власти никак не контролирую ни цены, ни спекулянтов», – написал один из возмущенных читателей.

Товар пользуется огромной популярностью, заверяют сами продавцы. «Маски разлетелись как горячие пирожки. Москва 7-10 дней. Аккредитив на сумму закупки с юристом! Благовещенск на следующей неделе в наличии 30 миллионов», – гласит еще одно объявление, размещенное на личной странице в Инстаграме в сторис. Здесь маски реализуют только оптом от 500 000 штук, одна маска стоит 25 рублей.

Там же, кроме масок, предлагают купить тесты на коронавирус. «Двойные тесты на Covid-19 с завода. Сертификаты. Закуп от 100 000. Помощь в отправке на Москву», – сообщается в публикации. Как писало Амур.инфо, ссылаясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора, экспресс-тестов, позволяющих самостоятельно обследоваться, нет. На сегодня обследование на коронавирусную инфекцию можно пройти только в специализированных медицинских учреждениях.

Информацию о продаже тест-систем Амур.инфо направило в городской отдел полиции.

Тем временем на днях в России ввели ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, перчатками, марлей, защитной одеждой. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Теперь запрещается розничная торговля такими товарами в обычных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения».

В постановлении подчеркивается, что несоблюдение установленных правил будет считаться «нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических», и будет караться в соответствии с законодательством России. В полиции Благовещенска пока не комментируют новое постановление и его исполнение.

В соответствии со вступившей в силу с 1 апреля поправкой в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период действия режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, наказывается штрафом в размере до 150 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

2 апреля Амурская область получила первую партию гуманитарного груза от Народного правительства города Хэйхэ. В Благовещенск доставили защитные маски, костюмы, средства для электронного дистанционного измерения температуры для амурских медиков. Кроме того, известная в регионе бизнесвумен Ли Лихуа подарила области 45 тысяч масок. Предметы защиты получили волонтеры штаба помощи пожилым людям, амурские ветераны войны в Афганистане. Маски также были направлены городским службам и организациям, сотрудники которых продолжают работать в условиях режима повышенной готовности: полиции, медицинским организациям, муниципальным предприятиям – ГСТК и «Автоколонне 1275».