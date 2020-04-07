Гороскоп 7 апреля: у Водолеев могут возникнуть проблемы со здоровьем, а Козерогам не стоит выходить из дома

Восход Солнца: 05:52

Заход Солнца: 19:11

Солнце в Овне.

Овен. Благоприятный день для новых знакомств, раскрепощения, супружеских отношений, новых увлечений. Перемены в личной жизни могут в корне изменить жизнь.

Телец. Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет женщин-Тельцов к ссоре с партнером. Мужчинам-Тельцам следует доверительнее относиться к своей спутнице – скорее всего кризис в ваших отношениях наступает из-за вашей внешней сдержанности и стеснительности в проявлении чувств.

Близнецы. День символизирует гармонию и равновесие. Вы сможете навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Этот день лучше провести на даче, где всегда есть чем заняться. Можете задуматься о новых делах или отпуске, но лучше не затевать грандиозных проектов, так как вероятно ухудшение финансового положения и общественно-политической ситуации.

Рак. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в личных отношениях. Темперамент, импульсивность и способность к самопожертвованию будут по достоинству оценены лицами противоположного пола. Не исключена возможность выигрыша или подарка от близкого человека.

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Лев. Этот день запомнится многим Львам как день разочарования и крушения надежд. Возможно, поиски работы окажутся безуспешными. Избранники откроют такие черты характера, о которых Вы, ослепленные чувствами, и не подозревали. Вероятность нервозности и неоправданных материальных и моральных потерь будет слишком велика. Постарайтесь найти в себе точку опоры.

Дева. День провокаций, соблазнов, обманов. Вы можете быть подвергнуты искушениям. Чувства будут интенсивны, переменчивы, настроение неровное, а желание развлечься будет перемежаться с боязнью непредвиденных негативных ситуаций. Постарайтесь не изменять своим принципам и взглядам.

Весы. Сегодня вероятны деловые предложения, но прежде чем дать согласие, хорошо все обдумайте, так как они впоследствии окажутся не очень выгодными. Несмотря на благоприятное расположение Меркурия, возможны мелкие неприятности на работе, недоразумения с начальством или с сотрудниками. Будьте осторожны! Сатанинский день. Любая мелкая ссора может перерасти в крупный скандал, а неосторожное слово иметь далеко идущие последствия.

Скорпион. Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача Вам будет способствовать во всем. Благоприятно планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на лоне природы. Занятие любимым делом снимет нервную усталость.

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Стрелец. Сегодня может случиться конфликт в отношениях с окружающими, который очень быстро разрешится в вашу пользу. Однако, не расслабляйтесь — неприятности всегда могут оказаться рядом. Ваша решительность должна положительно отразиться на конечных результатах работы и позволит добиться успехов.

Козерог. Критический день. Сегодня не следует выходить из дома, так как велик шанс поймать какое-либо заболевание. Откажитесь не только от прогулок, но также и от походов в аптеку или магазин.

Водолей. Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер. Неблагоприятны поездки и путешествия. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или ложной информацией.

Рыбы. День благоприятный для самосовершенствования,научных открытий, заключения брака, для зачатия. Возможно, что Ваш внутренний мир потребует необычного окружения, Вы будете стремиться к высшим идеалам. Рекомендуется самоанализ и критичная оценка своих поступков, планови устремлений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев