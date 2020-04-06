Премьер Мишустин резко раскритиковал закрытие границ внутри страны из-за коронавируса

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Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса. По его словам, подобные действия недопустимы.

«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны»,— заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

Ограничения на въезд ввели в нескольких регионах. В частности, в Чечне с 5 апреля закрыли все административные границы. В Мурманской области закрыли около десяти районов, попасть туда могут только жители по прописке. Ограничен въезд на территорию Еврейской автономной области. В Красноярском крае ужесточен въезд в Зеленогорск и Железногорск. Ограничен въезд на территорию Астраханской области. Правительство Ленинградской области ввело пропускной режим в 16 населенных пунктах. В Республику Коми нельзя больше въехать на легковом транспорте по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар – Усинск (связывает регион с Ненецким автономным округом), сообщает «Коммерсант».

Премьер уточнил, что за выходные ситуация исправилась, но призвал руководителей субъектов РФ «не путать региональные полномочия с федеральными». «Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», – добавил Михаил Мишустин.

Число зараженных COVID-19 в России превышает 6,3 тысячи, умерли 47 человек. 2 апреля президент Владимир Путин во время второго обращения к гражданам объявил нерабочим весь апрель, а также поручил главам регионов самим определить набор мер для борьбы с вирусом.