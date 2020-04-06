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7апреля
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6 апреля 2020, 21:38 14

Премьер Мишустин резко раскритиковал закрытие границ внутри страны из-за коронавируса

Премьер Мишустин резко раскритиковал закрытие границ внутри страны из-за коронавируса
Фото: africa.zen.yandex.com

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса. По его словам, подобные действия недопустимы.

«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны»,— заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

Ограничения на въезд ввели в нескольких регионах. В частности, в Чечне с 5 апреля закрыли все административные границы. В Мурманской области закрыли около десяти районов, попасть туда могут только жители по прописке. Ограничен въезд на территорию Еврейской автономной области. В Красноярском крае ужесточен въезд в Зеленогорск и Железногорск. Ограничен въезд на территорию Астраханской области. Правительство Ленинградской области ввело пропускной режим в 16 населенных пунктах. В Республику Коми нельзя больше въехать на легковом транспорте по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар – Усинск (связывает регион с Ненецким автономным округом), сообщает «Коммерсант».

Премьер уточнил, что за выходные ситуация исправилась, но призвал руководителей субъектов РФ «не путать региональные полномочия с федеральными». «Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», – добавил Михаил Мишустин.

Число зараженных COVID-19 в России превышает 6,3 тысячи, умерли 47 человек. 2 апреля президент Владимир Путин во время второго обращения к гражданам объявил нерабочим весь апрель, а также поручил главам регионов самим определить набор мер для борьбы с вирусом.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Мишустин в своё время не посоветовал Москву прикрыть, красавчик когда Благу и другие города прикрыли но тем неменее Китайцы с Хэйхэ ехали в Благу через Шереметьево да и все остальные только через Столицу рвались они бабло рубили за авио перевозки, а щас результат на лицо, теперь он губернаторов упрекает что прикрывают границы. Да и правильно делают

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    В Благу через Москву прилетают инфицированные, Хабаровск или последний рейс с Москвы во Владивосток 13 заражённых прибыло которые через Владивосток и Уссурийск пытались уехать в Хэйхэ это как безопасность или просто бизнес((( заражают ДВ

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    https://www.amur.info/news/2020/04/05/170603

  • Ну, вот и все, ребятки

    Ну, вот и все, ребятки
    1 час назад

    Это полный трэш. Что показала эта ситуация с болячкой?

    Федеральные власти не могут даже согласовать свои решения с региональными властями. Потому что стали не самостоятельными, ибо власть реальную у них отобрали.

    ОНИ (ГУБЕРНАТОРЫ и МЭРЫ) ДАЖЕ не избираемые, а НАЗНАЧАЕМЫЕ.

    И региональные власти-исполнители, привыкшие брать под козырек, полностью зависимые от бюджета финансируемого из Москвы - вообще растерялись. Они без свистка не могут решать вопросы регионального масштаба. Это же не комерса морщить.

    Для меня лично одно. В масштабах страны, даже в условиях раздутого (во многом) заболевания, но весьма опасного, власть и федеральная и региональная беспомощна.

    Ибо пилить бюджет и продавать ресурсы - одно. А реально руководить, вникать и быть готовым -другое.

    Позорище.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Думаю, что ограничение в передвижении действительно перебор, но вот надлежащий контроль и учет приезжающих (особенно из Москвы для Благовещенска) нужно обязательно делать. Предполагаю, что прилетающих из Москвы у нас не контролируют тепловизорами при прилете и не отправляют на жесткий карантин. Во всяком случае на Амуринфо несколько комментариев было о том, что прилетающих не проверяли тепловизорами. А ведь это очаг заражения всей страны! Думаю, что в этом смысле есть недоработки, которые могут сказаться на жителях области.

  • Ну, вот и все, ребятки

    Ну, вот и все, ребятки
    1 час назад

    Недоработки есть, но в целом страна расцветает. Да, Виталий?

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Посмотрим, как Чечня выполнит указания Мишустина

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Господину Злочевскому - а что дает тепловизор, если инкубационный период 14 дней? Кто контролирует тех, кого посадили на домашний карантин? Была одна заболевшая, заразила семью, члены которой, кстати, не были на карантине, и везде шастали....что за мужик, которого наша доблестная силой брала? Только полное закрытие границ субъектов нас спасет. Вся зараза сейчас прет из московии!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Тогда изолируйте Москву! Берите пример с Китая. Как только стало понятно, что Ухань является источником инфекции - его сразу заблокировали и ввели войска и полицию. Что мешает изолировать Москву?! Благо полицейских и росгвардейцев у нас в стране столько, что можно поставить к каждому подъезду, каждого московского дома.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Мишустин миллиардер, он и его родственники под контролем, сомнений нет, вот он лучше бы денег дал, чем учить нас как правильно жить во время вируса. А то масок и прочего необходимого нет нихрена, но границы не закрывать, из Москвы никто из роспотребнадзора не проверяет, вышли и пошли на самоизоляцию, режим экономии врублен по полной.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Правительство России выделило МИД РФ 500 миллионов рублей для организации пребывания россиян за границей. Об этом 3 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

    - Гражданам РФ, представившим соответствующие сведения о себе, будет оказана вся необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей, - заявили в оперштабе.

    Россиянам, которые оказались за границей, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, которая станет доступна с полуночи в субботу, 4 апреля. Согласно этой информации, в скором времени будет сформирован график вывоза граждан РФ на родину.

    https://www.kp.ru/online/news/3822572/

  • Мапа

    Мапа
    58 минут назад

    За осла ответишь! Как вам врут о коронавирусе // АгитПроп 05.04.2020

    https://www.youtube.com/watch?v=uwXU-SCeduo

    Статистика по пандемиям в виде наглядных графиков

    Is Coronavirus really "just like the flu"? (April 2 update)

    https://www.youtube.com/watch?v=sz1bGzYdRdk

  • bayan-spam

    bayan-spam
    22 минуты назад

    Друзья попросили поставить губеров наместо! Что бы их Авиакомпании летали S7 и Победа, всем понятно чеи они! НЕТ ПРОВЕРКИ ГРАЖДАН ИЗ МОСКВЫ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ!! НАС СПЕЦИАЛЬНО ЗАРАЖАЮТ!

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    16 минут назад

    Вообще то статья была о том,что губеры перегибают палку своими постановлениями...ограничить передвижение людей это 55 ст.основного закона,а это только ФЗ..

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