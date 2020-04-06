Амурские бизнесмены предложили перечень сфер, которым следует возобновить работу

Разработать проект бизнес-сообщество попросило министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Список, составленный предпринимателями включает 34 пункта. В нем к тому же указываются обоснования, в соответствии с которыми предприятия могут возобновить деятельность. При этом они не подразумевают массовое скопление людей.

Организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих областное значение и оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность по состоянию на 2020 год Организации АПК, сельскохозяйственные производители, поставщики минеральных удобрений, поставщики семян сельскохозяйственных культур, поставщики запчастей и сельхозтехники, поставщики ветеринарных препаратов, организации, оказывающие услуги по сервисному обслуживанию сельскохозяйственных организаций Золотодобывающие, горнодобывающие организации, а также ведущие земляные работы, геологоразведочные организации, кадастровые работы Организации, осуществляющие производство на открытых площадках и поставку строительных материалов, оборудования, комплектующих (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации химической и фармацевтической промышленности (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, осуществляющие строительство объектов, в том числе автомобильных и железных дорог, мостов, иных инфраструктурных объектов, жилья, а также обеспечивающие поставки строительных материалов Организации лесопромышленного комплекса Организации, осуществляющие внутри- и межрегиональные грузоперевозки по России и доставку грузов по импорту/экспорту Организации, осуществляющие продажу, сдачу в аренду, лизинг, техобслуживание и ремонт автомобилей, дорожностроительной и иной спецтехники, запасных частей – на открытых площадках (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, осуществляющие производство и реализацию спецодежды (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, осуществляющие переработку и производство пищевых продуктов (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости из списка в соответствии с постановлением правительства и распоряжением губернатора Магазины розничной торговли и иные объекты производства, транспорта и сервиса в населенных пунктах, кроме Благовещенска, Свободного и Белогорска (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, осуществляющие дистанционную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, курьерская доставка от этих организаций до потребителей Организации, оказывающие услуги общественного питания в формате доставки и на вынос без посещения торгового зала Предприятия общественного питания, осуществляющие свою деятельность на автодорогах федерального и регионального значения с соблюдением всех мер предосторожности, предписываемых Роспотребнадзором (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, осуществляющие продажу, сервисное обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники ( помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации обслуживания ККТ (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Магазины канцтоваров (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, реализующие оптику (очки, линзы; в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Парикмахерские (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Цветочные магазины (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, осуществляющие деятельность по уборке и дезинфекции Объектам коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, квартиры внаем) размещать сотрудников организаций непрерывного цикла при наличии договора на размещение сотрудников этих организаций с оплатой по безналичному расчету, с размещением не более 1 человека в номере и с обязательным тестированием при заселении (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего Организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми на дому и в стационарах Организации, осуществляющие поставку расходных материалов, обслуживание медицинских организаций Любые организации с медицинской лицензией, в том числе лечебные, диагностические, санаторно-курортные, косметологические, спа Санатории в части реабилитационных послеоперационных программ с обязательным тестированием пациентов перед началом лечения Организации дошкольного образования в части организации дежурных групп Организации, предоставляющие ритуальные услуги (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации, предоставляющие бухгалтерские и юридические услуги (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) МФЦ по предварительной записи (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) МФО, банки по предварительной записи (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего) Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса (в помещениях площадью не менее 10 кв. м на 1 присутствующего)

Уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов, отметил, пока список официально не приняли, ориентироваться на него и возобновлять свою деятельность бизнесу не стоит.

«Мы с правительством Российской Федерации думаем в одном направлении. Наш список мы передали в областное правительство вчера. Его пока не обсуждали, но было сказано, что, наверное, решение примут по нему завтра. Какое, пока неизвестно. Три новых случая заражения коронавирусом добавляют сомнений в пользу снятия ограничений», – сказал он.

Как сообщало Амур.инфо, власти регионов смогут сами принимать решения, какие предприятия будут работать, а какие приостановят деятельность из-за пандемии коронавируса. После того как этот документ будет согласован, в том числе и с Роспотребнадзором, он будет подписан губернатором и опубликован.

Тем временем в правительстве Хабаровского края, по сообщению краевых СМИ, десятки крупных предприятий возобновили работу. Постановление об этом региональными властями было принято еще 4 апреля. В частности, работают завод «Дальэнергомаш», РЭБ флота, «Хабаровский судостроительный завод», «179-й судоремонтный завод», «Хабаровский радиотехнический завод», завод имени Горького и многие другие. В числе тех, кто вновь открылся после вынужденного дистанционного трудового режима, и все 35 почтовых отделении краевой столицы.