Благовещенское праздничное агентство предлагает детям поговорить с медведем Валеркой

Праздничное агентство в Благовещенске бесплатно проводит акцию для детей на самоизоляции. Медведь Валерка поднимает настроение маленьким амурчанам по видеосвязи.

Акция «#сидимдома» проходит в рамках мер предупреждения распространения коронавируса.

Как пояснили в агентстве, звонок бесплатный. Родителям нужно сделать предварительный заказ на звонок через вотсап по номеру 8-962-285-27-56. Со взрослыми обговорят время для связи.

С маленькими амурчанами медведь общается до 21:00. Как пояснила директор агентства Наталья Волкова, главное, чтобы дома во время звонка обязательно был кто-то из взрослых.

Заказ на звонок в агентстве начали принимать с 6 апреля. За один день медведь Валерка обзвонил более 10 номеров.

Акцию в праздничном агентстве планируют продолжать до 12 апреля.