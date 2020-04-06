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сегодня, 20:25 1

Благовещенское праздничное агентство предлагает детям поговорить с медведем Валеркой

Благовещенское праздничное агентство предлагает детям поговорить с медведем Валеркой

Праздничное агентство в Благовещенске бесплатно проводит акцию для детей на самоизоляции. Медведь Валерка поднимает настроение маленьким амурчанам по видеосвязи.

Акция «#сидимдома» проходит в рамках мер предупреждения распространения коронавируса.

Как пояснили в агентстве, звонок бесплатный. Родителям нужно сделать предварительный заказ на звонок через вотсап по номеру 8-962-285-27-56. Со взрослыми обговорят время для связи.

С маленькими амурчанами медведь общается до 21:00. Как пояснила директор агентства Наталья Волкова, главное, чтобы дома во время звонка обязательно был кто-то из взрослых.

Заказ на звонок в агентстве начали принимать с 6 апреля. За один день медведь Валерка обзвонил более 10 номеров.

Акцию в праздничном агентстве планируют продолжать до 12 апреля.

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#дети #коронавирус

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    8 минут назад

    медведь чего такой хриплый

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