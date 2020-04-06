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сегодня, 18:46 3

Коронавирус не остановил ремонт путепровода на Загородной в Благовещенске

Коронавирус не остановил ремонт путепровода на Загородной в Благовещенске
Фото: instagram.com

Ремонт путепровода на улице Загородной в Благовещенске ведется по графику. На прошедшей неделе специалисты подняли первое пролётное строение, идет подготовка к подъему второго пролета.

В Благовещенске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно разъяснениям Минтруда России, режим дополнительных нерабочих дней не рекомендуется распространять на работников организаций, имеющих обязательства в рамках договоров в отношении автомобильных дорог. Поэтому работы в рамках нацпроекта не останавливались.

Всего рабочим предстоит поднять четыре строения. В результате высота объекта будет увеличена на 50 сантиметров.

«Под мостом в нижней части путепровода ведутся работы по наращиванию ригелей, ‒ пояснил гендиректор субподрядной организации Денис Рябухин. ‒ Также в настоящее время готовим металлоконструкции для подъема следующего, второго пролета. Помимо этого, начали отрабатывать откосы в нижней части путепровода, там будет меняться плитка на монолитные участки бетона».

6 апреля на объекте началась замена 18-метровых дефектных балок. Для того чтобы приступить к этому виду работ, потребовалось вносить изменения в проект. Согласно обновленному проектному решению, в целом предстоит заменить четыре 12-метровых балки и двадцать четыре 18-метровых.

На путепроводе работают 15-18 специалистов. Ожидается, что в ближайшее время будет задействовано дополнительно еще 10-15 человек, сообщает администрация Благовещенска.

На объекте также используется спецтехника. На этой неделе будут работать в том числе два автокрана.

Как сообщало Амур.инфо, 7 марта в Благовещенске более чем на полгода закрыли путепровод на Загородной. Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев позднее рассказал, что закончить работы на месяц-полтора раньше позволит полная замена балок конструкции.

В конце апреля в Благовещенске стартуют работы по ремонту улицы Калинина. Они будут проводиться поэтапно. Во время первого этапа приводить в порядок планируется одновременно инженерные сети и тротуары, а затем ‒ дорожное покрытие. Для движения транспорта первым перекроют участок от улицы Тенистой до Пролетарской. Точные сроки по ограничению проезда будут сообщены дополнительно.

Сети начнут ремонтировать в районе перекрестка улиц Калинина и Пролетарской. А со стороны Тенистой будут проходить работы по ремонту тротуаров.

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#строительство

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Один вирус ликвидировал все городские заторы

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    а воздух то как стал чище...я уже почему то хочу чтобы машин и народа столько на улицах оставалось навсегда.Такое спокойствие,такая тишина,весна,тепло

  • LO

    LO
    49 минут назад

    Т.е. я правильно поняла, что заменят только балки удерживающие полотно, а само полотно останется старым?

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