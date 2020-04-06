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сегодня, 18:20 1

Оплатить услуги ЖКХ без процентов можно в личном кабинете

Оплатить услуги ЖКХ без процентов можно в личном кабинете

Работа Благовещенского расчетно-кассового центра по-прежнему ограничена. Сейчас центр полностью перешел на интерактивную работу. Прием клиентов в зале не ведется. О новой системе в программе «Простые вопросы» рассказала генеральный директор ООО «Благовещенский РКЦ» Татьяна Ревина.

Обращения плательщиков центр принимает по электронной почте и по телефону. На днях в РКЦ запустился новый сервис – оплата жилищно-коммунальных услуг без процентов через личный кабинет на сайте РКЦ.

«Регистрироваться в нашем личном кабинете достаточно просто. Нужно зайти на сайт www.blag-rkc.ru, нажать на опцию "Регистрация в личном кабинете". Мы обрабатываем обращения в течение дня – направляем логин и пароль. Зайдя в личный кабинет, клиент видит свою квитанцию, которую мы сформировали и начислили как за текущий период, так и за предыдущие периоды. Видят начисления, которые произведены, все оплаты, которые клиент проводил, показания приборов учета и так далее. И вот с прошлой пятницы клиенты могут оплатить услуги ЖКХ без процентов. В личном кабинете есть кнопка "Оплатить", нужно заполнить номер своей карты, причем карта может быть любого банка, и провести оплату», – объясняет Татьяна Владимировна.

Можно ли сейчас лично получить в РКЦ документы в бумажном виде и будет ли считаться пеня за несвоевременный платеж, об этом в видео.

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#ЖКХ #Простые вопросы

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