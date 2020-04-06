Технопарк «Кванториум» в Свободном готовится к открытию

Детская железная дорога ждёт кванторианцев из Свободного. В помещении уже завершены строительные и ремонтные работы. Сейчас здесь доделывают последнее – устанавливают пожарную и охранную сигнализации. Следующий этап – приёмка работ и получение лицензии.

Для свободненского технопарка специально выделили здание бывшего детского сада на территории детской железной дороги. Здесь рабочие полностью переделали помещения. Вместо небольших кабинетов в двухэтажном здании появились просторные залы для занятий.

В обновлённом здании «Кванториум» займёт площадь в 400 квадратных метров. Он сможет принять более 300 школьников. Остальные помещения на площади 500 квадратных метров отдадут для занятий ребят, обучающихся на детской железной дороге.

На ремонт помещений для «Кванториума» в Свободном около 30 миллионов рублей выделила компания РЖД. Пока кванторианцы занимаются в городских школах, но после получения лицензии на проведение занятий в отремонтированном здании, они переедут в технопарк на территории Детской железной дороги.

В «Кванториуме» города Свободный школьники занимаются по нескольким направлениям: «Хай-тек цех», «Геоквантум и IT-квантум», «Промышленный дизайн и VR/AR», «Робоквантум и Аэроквантум"».

Детская железная дорога в Свободном открыта 4 августа 1940 года. Её длина 10,5 километра. Это самая длинная детская железная дорога в России. Вагонный парк составляет 6 пассажирских вагонов, 1 крытый, 2 грузовых. На базе детской железной дороги в Свободном «Кванториум» откроется впервые.

«Кванториум» открылся в столице Приамурья в 2018 году. В прошлом году в области появился мобильный «Кванториум», который «охватил» около тысячи сельских школьников. В этом году в область приедет ещё один мобильный технопарк. К 2022 году в Приамурье появятся пять передвижных технопарков.