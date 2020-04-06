В первый день обучения амурские школьники остались без электронного дневника

Ученики, их родители и учителя в Амурской области столкнулись с проблемами работы образовательных порталов. В первый день дистанционного обучения основной ресурс на удаленке ‒ «Дневник.ру» ‒ оказался недоступным.

При попытке войти в свой аккаунт сайт выдавал ошибку. Многие маленькие амурчане в электронной школе могли ознакомиться только с таким обращением: «Сайт ещё активно разрабатывается, и ошибки случаются. Пока вы это читаете, по тревоге были подняты наши программисты и администраторы, которые уже прочитали подробный отчет об этой ошибке и приступили к её устранению. В ближайшее время она будет исправлена».

У жительницы Благовещенского района Татьяны двое детей учатся в Чигиринской школе. Предполагалось, что задания от учителей и выполнение уроков будет проходить на сайте «Дневник.ру». Однако в течение дня портал был недоступен для работы, соединение с сайтом не устанавливалось. Ученику нужно получить задание и до 9:00 следующего дня отправить ответ учителю. Школьники должны ежедневно входить в систему «Дневник.ру», получать задание и выполнять его.

«Сначала мы думали, что это проблемы с мобильным интернетом (проводного доступа у нас нет), но потом выяснилось, что сделать уроки не могут и другие ученики наших классов, – рассказала Татьяна. – Ученикам и родителям пришлось распечатывать задания и фотографии выполненных уроков отправлять учителю на телефон».

Ситуацию с дистанционным обучением осложняет технические проблемы многих семей. Если в доме есть два школьника, им приходится делить один компьютер. Учитывая, что многие родители сейчас тоже работают на удаленке, не у всех получается обеспечить персональной техникой всех членов семьи.

К этому добавляется то, что устойчивая связь с доступом в интернет возможна не во всех населенных пунктах области.

«Наша школа находится в 20 километрах от дома. Учителей в деревне нет, чтобы передавали задания детям, также в деревне нет интернета. Как обучаться детям?» – задала вопрос мэру Благовещенска в Инстаграме одна из читателей.

У кого работал электронный дневник до начала массового дистанционного обучения, также есть вопросы к организации образовательного процесса.

«А реалии таковы – просто скидываются задания в электронный дневник, – делится впечатлениями на странице главы города мама школьников. – Кто в данной ситуации должен отвечать за учебный процесс? Согласно итогам одной недели дистанционного обучения, учебный процесс лег на плечи родителей. Огромные объемы домашних заданий без должных объяснений новых тем. Я как мама двоих школьников пребываю в шоковом состоянии».

По телефонам горячей линии управления образования Благовещенска к концу рабочего дня уже никто не отвечал.

В администрации города журналисту Амур.инфо пояснили, что вопросов по дистанционному обучению сейчас очень много. Начальник управления Элина Поцелуева ответит на них в прямом эфире официального инстаграм-аккаунта управления @obrblag.info. Задать свои вопросы можно до 10:00 вторника в директ аккаунта, а также в прямом эфире во вторник 7 апреля с 14:00 до 15:00.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила мэр города Валентина Калита. Она написала, что учиться школьники будут дистанционно. По данным градоначальника, для этого все школы города имеют соответствующие наработки, оборудование, необходимое программное сопровождение на базе ведущих сертифицированных электронных образовательных площадок российского уровня.