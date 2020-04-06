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«Сволочи! Только и жрете целыми днями»: Лариса Гузеева пристыдила родных

«Сволочи! Только и жрете целыми днями»: Лариса Гузеева пристыдила родных
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

60-летняя Лариса Гузеева находится в Москве и соблюдает режим самоизоляции. Находясь 24 часа в сутки вместе с семьей, актриса развлекается как может.

Она опубликовала в Инстаграме видео, которое повеселило пользователей. Она потроллила тягу мужа и дочери к еде. В кадре стоит супруг Гузеевой, 59-летний ресторатор Игорь Бухаров. Он накрылся одеялом и молится возле холодильника.

В какой-то момент супруг актрисы приоткрывает дверцу, но сразу же закрывает ее из-за слов Гузеевой. «Вот так он стоит у холодильника уже сутки. А ну-ка, закрой и молись давай! Сволочи! Только и жрете целыми днями», – прокомментировала Лариса.

19-летняя дочь Ольга тоже пытается веселиться в самоизоляции. Она сделала косплей на Джокера. Девушка покрасила волосы под седину и создала имитацию слез.

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#шоу-бизнес #юмор

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