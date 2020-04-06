Источник: машина, сбившая насмерть женщину, принадлежит известному в Приамурье человеку

Как сообщили в УМВД России по Амурской области, по факту наезда со смертельным исходом проводится доследственная проверка. В ведомстве уточнили, что водитель был освидетельствован. Выяснилось, что автомобилем он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

По словам горожан, которые знали погибшую, у нее остались мама и 10-летняя дочь. Именно за ребенком она шла после работы. По предварительной информации, дорогу женщина переходила в неустановленном для этого месте.

Некоторые горожане узнали автомобиль, который сбил пешехода. По их информации, это машина известного в Приамурье заслуженного художника России. Комментировать эту информацию он сам отказался.

В амурском УМВД тем временем просят откликнуться очевидцев этого трагического ДТП. Любую информацию о нем просят сообщить по телефонам: 59-44-29; 59-44-56 или 02.