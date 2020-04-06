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сегодня, 17:45 3

Источник: машина, сбившая насмерть женщину, принадлежит известному в Приамурье человеку

Источник: машина, сбившая насмерть женщину, принадлежит известному в Приамурье человеку

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП с женщиной-пешеходом 1989 года рождения в Благовещенске. Трагедия произошла 5 апреля около 21:00 на проезжей части улицы Зейской между Трудовой и Кузнечной. По имеющимся данным, автомобиль, который сбил горожанку, принадлежит известному в Приамурье художнику.

Как сообщили в УМВД России по Амурской области, по факту наезда со смертельным исходом проводится доследственная проверка. В ведомстве уточнили, что водитель был освидетельствован. Выяснилось, что автомобилем он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

По словам горожан, которые знали погибшую, у нее остались мама и 10-летняя дочь. Именно за ребенком она шла после работы. По предварительной информации, дорогу женщина переходила в неустановленном для этого месте.

Некоторые горожане узнали автомобиль, который сбил пешехода. По их информации, это машина известного в Приамурье заслуженного художника России. Комментировать эту информацию он сам отказался.

В амурском УМВД тем временем просят откликнуться очевидцев этого трагического ДТП. Любую информацию о нем просят сообщить по телефонам: 59-44-29; 59-44-56 или 02.

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#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Simon12321

    Simon12321
    22 минуты назад

    Как фамилия????

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    7 минут назад

    У нас сады до 21 работают?

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    5 минут назад

    Алкаш вонючий сука!!!

    Возле худ мастерской По пионерской Зейской стоял часто этот авто

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