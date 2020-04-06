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сегодня, 17:39 0

Жители амурских сел почти миллион раз бесплатно вышли в интернет

Жители амурских сел почти миллион раз бесплатно вышли в интернет
Фото: phishka.ru/

Благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» жители 118 амурских сёл пользуются бесплатным интернетом. За прошлый год амурчане воспользовались им почти миллион раз. В этих населенных пунктах установлены точки коллективного доступа к Wi-Fi.

Больше всего в интернет выходили в северных районах области: Мазановском, Селемджинском и Шимановском. С помощью точки Wi-Fi, построенной по проекту устранение цифрового неравенства, можно бесплатно заходить на тысячи ресурсов, в том числе и портал государственных услуг, сайты региональных и местных органов власти.

В 2014 году федеральное агентство связи и «Ростелеком» заключили контракт на реализацию национальной программы устранения цифрового неравенства. В ее рамках провайдер устанавливает точки бесплатного доступа в интернет в малых населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек во всех регионах страны. В результате цифровой связью будут охвачены более 13 тысяч населенных пунктов и проложено более 200 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

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#связь

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