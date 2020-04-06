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В аэропорту Благовещенска отсыпают территорию под взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Благовещенска отсыпают территорию под взлетно-посадочную полосу

Строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику. 6 апреля объект проинспектировал губернатор региона. На сегодняшний день идёт отсыпка полотна ВПП. Также произведена выемка грунта в зоне производства работ на расширение перрона.

Реконструкция аэропортового комплекса «Игнатьево» в Благовещенске началась в августе прошлого года. Тогда был определён подрядчик. Им стала компания ООО «Гидроэлектромонтаж». Стоимость работ превышает 4 миллиарда рублей. Проектом предусматривается строительство новой ИВПП-2 длиной 3 000 метров и шириной 45 метров, реконструкция и расширение перрона, устройство светосигнального оборудования аэродрома, средств радиотехнического обеспечения полетов, метеооборудования, строительство аварийно-спасательной станции, строительство ограждения аэродрома с устройством инженерно-технических средств охраны, строительство нового КПП.

«Выполнена лесосводка, лесоочистка и снятие почвенно-растительного слоя, приступили к планировке и отсыпке основания минеральным грунтом. Нам под полосу необходимо выровнять 850 тысяч кубов, потом уже следующий этап работы – противопучинистый слой, ну и само бетонное покрытие. Всё идёт в графике. Больших проблем нет», – рассказал руководитель субподрядной организации «Буреяжилпромстрой» Федор Хаджиогло.

«Важно в срок и с хорошим качеством сдать объект, чтобы все работы шли в графике и без сбоев. Ведь новая взлетно-посадочная полоса поможет решить проблему доступности авиаперевозок в регионе, позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов. Аэропорт столицы Приамурья сможет принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе, а значит, большей вместимости, нагрузки и более высокого класса. Это позволит привлекать новые авиакомпании и работать по плоским тарифам», – отметил Василий Орлов.

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#строительство #транспорт

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