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Мужчина в самоизоляции покончил с собой от одиночества

Мужчина в самоизоляции покончил с собой от одиночества
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В английском графстве Гэмпшир мужчина покончил с собой, так как чувствовал себя слишком одиноким. Подтолкнул к самоубийству мужчину карантин, который ввели в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

У 34-летнего Дэниела Фернисса (Daniel Furniss) было биполярное расстройство личности, из-за которого он тяжело переносил одиночество. Он жил один, но до начала пандемии старался каждый день выходить из дома, чтобы поиграть с друзьями и братом в Pokemon Go в местном парке.

Кроме того, у Фернисса был сахарный диабет. Когда в стране объявили карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, он попал в группу риска, поэтому больше не мог выходить на улицу. Не справившись с одиночеством во время карантина, он покончил с собой, сообщает «Лента.ру».

28-летняя сестра Фернисса Челси считает, что государство в условиях карантина недостаточно заботится о людях с проблемами с психическим здоровьем. «Надеюсь, что то, что произошло с Дэном, может привлечь внимание к этим проблемам», – сказала она.

Только родители мужчины и четверо братьев и сестер смогут прийти на его похороны из-за введенных на время режима строгой изоляции жестких запретов. «Дэниела любили и обожали так много людей… Печально, что сейчас из-за коронавируса только несколько человек смогут прийти к нему на похороны», – посетовала Челси.

Ранее сообщалось о мужчине, который убил возлюбленную, работавшую врачом. Он посчитал, что девушка заразила его коронавирусом.

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#жизнь #происшествия

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