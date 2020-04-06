За сутки в России зарегистрирована почти 1 000 заболевших коронавирусом

На этом сайте опубликованы оперативные данные по состоянию на 10:30 (по Москве) 6 апреля. Отмечается, что всего в стране зарегистрировано 6 343 случая заболевания, из них 4 484 – в Москве. Выздоровели 406 человек, умерли – 47.

За последние сутки умерли 2 человека, 51 вылечился. Проведено более 758 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, новые случаи зарегистрированы в 49 регионах. В Москве – 591 случай, в Московской области – 82, в Санкт-Петербурге – 35, в Республике Коми – 3, в Татарстане – 16, в Краснодарском крае – 11, в Ивановской, Тульской и Вологодской областях – по 10, по 9 – в Воронежской и Нижегородской областях, в Ставропольском крае и Республике Марий Эл.

В Липецкой, Тамбовской областях и Бурятии – по 8 случаев. В Волгоградской области зарегистрировано 7 случаев, в Архангельской области и Республике Адыгея – по 6.

По 5 случаев выявлено в Брянской, Рязанской, Ленинградской, Пензенской областях, в Дагестане и на Алтае. В Белгородской, Свердловской, Челябинской областях – по 4 случая, в Мурманской, Иркутской областях, в Северной Осетии и Красноярском крае – по 3.

По 2 случая – во Владимирской, в Тверской, Новгородской, Оренбургской, Кемеровской областях, Карелии, Чувашии, Хакасии. В Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях, в Чечне, Мордовии, Крыму – по 1 заболевшему.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.