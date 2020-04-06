В Благовещенске уволен полицейский, который сбил женщину и скрылся

Приказом начальника УМВД в понедельник, 6 апреля, из органов внутренних дел уволен полицейский за грубое нарушение служебной дисциплины. На своем автомобиле теперь уже бывший правоохранитель сбил женщину-пешехода.

Происшествие случилось 4 апреля около 20:00 в Благовещенске. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

Было установлено, что управлял автомобилем сотрудник полиции. У него было свободное от службы время. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, но был задержан инспекторами ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования полицейский отказался.

«В настоящий момент проводится служебная проверка по установлению причин и обстоятельств совершения проступка сотрудником полиции, а также роли его руководителей в проведении целенаправленной работы с личным составом по профилактике и предупреждению служебной, транспортной дисциплины», – сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Кроме того, на указанного сотрудника составлены административные протоколы. Собранные по факту ДТП материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении этого водителя.