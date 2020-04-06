Василий Орлов проверил, как дезинфицируют аэропорт Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как проводится дезинфекция в аэропорту Благовещенска. Глава региона приехал туда утром после того, как улетели рейсы и сотрудники приступили к дезинфекции помещений.

«После того как пассажиры расходятся, занимаемся обработкой стерильной зоны, залов ожидания, зоны выдачи багажа. Обрабатываем специальным раствором все сидения, ручки, поручни, все, чего касается человек, а также амбулифты, туалетные комнаты, перронные автобусы, инвалидные коляски и другое, – говорит руководитель аэропорта Валерий Шлегель. – Также после каждого рейса специальными установками обрабатываются помещение выдачи багажа и помещение, которое используется прилетевшими пассажирами. Кроме того, есть договор с центром гигиены и эпидемиологии Амурской области, который проводит раз в неделю дезинфекцию своими силами и средствами».

По рекомендации губернатора будет увеличена частота заключительной обработки специалистами центра гигиены и эпидемиологии.

Также в аэропорту помещения регулярно обеззараживаются бактерицидными облучателями рециркуляторного типа. В службах предприятия спецсредствами проводится обработка помещений, оборудования, клавиатур компьютеров, другой оргтехники, мебели. Соответствующие меры по дезинфекции помещений и оборудования выполняются также в арендованных помещениях: авиакассах, представительствах авиакомпаний, аптечном пункте, киосках розничной торговли. Кафе и буфет, в соответствии с решением оперативного штаба области, закрыты.

«Проведена ревизия систем рециркуляции двух аэровокзалов. Введен масочный режим работников, которые контактируют с пассажирами. Они проходят обязательную предсменную термометрию, периодически проводится сдача тестов на коронавирус. Проводится усиленная дезинфекция помещения международного и внутреннего терминалов. По справке постоянно объявляется информация для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Работаем с представителями авиакомпаний по спискам пассажиров для Роспотребнадзора. Как вы видите, в помещении установлены ограничители социальных расстояний. Весь комплекс мер, который рекомендован главным санитарным врачом РФ, нашим управлением Роспотребнадзора, оперативным штабом правительства области, у нас выполняется», – рассказал заместитель руководителя аэропорта Анатолий Смирнов.

Глава региона Василий Орлов поручил ускорить работу с авиакомпаниями по организации сбора анкет, которые пассажиры будут заполнять на борту самолета.

«Информация о пассажирах, прилетающих в Амурскую область, крайне важна. В карточках должны содержаться контактные данные людей, цель посещения региона и место проживания в Приамурье. Все данные будут оперативно направляться в Роспотребнадзор, это упростит работу многих служб и позволит напрямую связаться с гражданами, посетившими регион», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Амурской области.

Службы аэропорта отмечают, что пассажиропоток в последнее время сильно уменьшился. В связи с этим компании уменьшают частоту рейсов. Наполняемость рейсов низкая. Сегодня на двух рейсах – один на Новосибирск, другой на Москву – улетело 160 пассажиров. Это процентов на 40 меньше, чем раньше.

В целом, по информации министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина, в апреле существенно сократится количество рейсов на внутренних авиалиниях: по московскому направлению в неделю будет совершаться 12 рейсов, авиасообщение сократилось на 6 рейсов. Перелеты в Новосибирск будут не ежедневными, а проводиться 5 раз в неделю. По 3 раза в неделю вместо 4 раз будут проводиться перевозки по направлениям Благовещенск – Владивосток и Благовещенск – Иркутск. Прекращено прямое авиасообщение с Якутском. Тенденция по сокращению рейсов сохраняется.

Фото: amurobl.ru