В России начали делать платные бесконтактные тесты на коронавирус всем желающим

В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора открылось бесконтактное тестирование на коронавирус. Исследование проводится на коммерческой основе. Сдать анализ может любой желающий – не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача.

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.

Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии – «выявляй, разобщай, лечи». Для массового исследования на COVID-19 Центр молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предлагает пройти тестирование на вирус SARS-CoV-2 (новую коронавирусную инфекцию) всем желающим без назначения врача.

Процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Услуга оказывается на коммерческой основе и пока доступна только для жителей Москвы и Московской области. В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ, сообщает федеральный Роспотребнадзор.