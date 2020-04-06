Жена Петросяна резко прервала прямой эфир с подписчиками после вопроса о бесплодии

Татьяна Брухунова провела прямой эфир в Инстаграме, где отвечала на вопросы подписчиков. Однако не все вопросы оказались для молодой жены Евгения Петросяна приятными.

В конце 2019 года стало известно, что Евгений Петросян женился на помощнице Татьяне Брухуновой. Женщина стала пятой супругой юмориста. Поклонники оказались в глубоком шоке от того, что Евгений Петросян развелся с женой и партнершей по сцене Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. И хотя пара развелась, они до сих пор делят совместно нажитое имущество.

Фанаты же теряются в догадках, как сосуществуют Брухунова и Петросян, чья разница в возрасте составляет более 40 лет. В прямом эфире Татьяна рассказала о своей личной жизни.

Так, Брухунова призналась, что они с Петросяном счастливы. А еще высказала мнение, что родители, если любят своего ребенка, должны принимать его таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками.

«Настоящий родитель – это человек, который обладает безграничной любовью к своему ребенку и ему неважно, что он выберет. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить», – поделилась своим мнением Татьяна Брухунова.

Зашла речь и о ребенке, который якобы в середине марта супругам родила суррогатная мать. Молодая жена Евгения Петросяна весьма туманно прокомментировала эту информацию. «Когда человек захочет, то сам расскажет. Раз не рассказывает, значит есть на то причины», – цитируют Брухунову «Дни.ру». Таким образом, поклонники сделали вывод, что ребенок все же есть. Они сочли, что, если бы эти данные были неправдой, Татьяна бы их опровергла.

Тем не менее фанаты не успокоились. Кто-то задал вопрос о бесплодии, чем явно задел Татьяну Брухунову. Увидев этот вопрос, женщина спешно прервала трансляцию, сказав, что поклонники перешли черту, и прервала эфир. Свой разговор с подписчиками она сохранять не стала.