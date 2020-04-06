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сегодня, 16:06 5

Благовещенка бесплатно раздавала маски прохожим (видео)

Благовещенка бесплатно раздавала маски прохожим (видео)

Владельца благовещенской школы шитья Елена Щипцова устроила благотворительную акцию в центре областной столицы. Девушка самостоятельно изготовила 50 тканевых двухслойных масок и бесплатно дарила их горожанам.

Благовещенка рассказала, что всю предыдущую неделю шила многоразовые средства индивидуальной защиты на заказ. Видя большой спрос, она решила сделать партию бесплатных масок и раздать их людям. На изготовление 50 штук у нее ушло семь часов.

Уговаривать горожан принять такой подарок не пришлось, они охотно и с благодарностью принимали бесплатные маски. Елена надеется, что ее примеру последуют другие швеи Благовещенска и проведут подобные акции. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #коронавирус #помощь

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Леночка! Спасибо Вам огромное,за заботу о жителях города,приятно читать такие новости,всего Вам доброго.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Достойно . Чо уж ))

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Амуринфо исправьте ошибку. ,,,Владелица,,,.А не ,,владельца,,. Когда у вас появится грамотный корректор??

  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    Умница, Елена! Здоровья отзывчивой девушке и удачи

  • invv

    invv
    31 минута назад

    Вот это действительно хороший пример для всех. Молодец!

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