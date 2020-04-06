Благовещенка бесплатно раздавала маски прохожим (видео)

Владельца благовещенской школы шитья Елена Щипцова устроила благотворительную акцию в центре областной столицы. Девушка самостоятельно изготовила 50 тканевых двухслойных масок и бесплатно дарила их горожанам.

Благовещенка рассказала, что всю предыдущую неделю шила многоразовые средства индивидуальной защиты на заказ. Видя большой спрос, она решила сделать партию бесплатных масок и раздать их людям. На изготовление 50 штук у нее ушло семь часов.

Уговаривать горожан принять такой подарок не пришлось, они охотно и с благодарностью принимали бесплатные маски. Елена надеется, что ее примеру последуют другие швеи Благовещенска и проведут подобные акции. Подробности в материале Альфа ТВ.