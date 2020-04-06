В МТС рассказали, как оставаться на связи в режиме #BUD’DOMA

МТС призывает своих абонентов по возможности оставаться дома. Призыв #BUD’DOMA многие увидели на экранах своих телефонов. Как решить все важные вопросы, связанные с обслуживанием у оператора связи, находясь при этом на «удаленке», рассказал директор МТС в Амурской области Николай Никулин.

– Какие вопросы, связанные с обслуживанием, абоненты МТС могут решить, не выходя из дома?

– Практически любые. За последние годы МТС цифровизировала все процессы, связанные с обслуживанием абонентов. В интернет-сервисе «Мой МТС» (http://mymts.ru) можно узнать свой баланс и пополнить счет любого абонента МТС, можно заказать или приостановить любую услугу, можно сменить тариф или подключить тарифные опции. Не забудьте про пожилых членов своей семьи – установите им на телефон приложение «Мой МТС», научите им пользоваться и решать вопросы связи в один клик. Важно, чтобы люди из группы риска не подвергали себя опасности, выходя из дома.

– Как проверить расходы на связь и что делать, если нет возможности пополнить счет дистанционно?

– Баланс и все расходы также можно детально изучить в приложении «Мой МТС». Я рекомендую всем настроить услугу «Автоплатеж», это сервис, который будет пополнять мобильный счет автоматически с вашей банковской карты. Если вдруг у вас закончились деньги на карте и нет возможности выйти из дома для ее пополнения, то без связи вы не останетесь. Вы сможете принимать входящие вызовы, даже если ваш номер заблокирован. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий не требуется.

– А если абонент не подключен к мобильному интернету или не умеет им пользоваться?

– Абоненты, пользующиеся только голосовой мобильной связью для управления своими услугами, могут использовать SMS-сервисы, их номера по умолчанию устанавливаются в список контактов телефона, при первом использовании SIM-карты. Если решение вашего вопроса выходит за рамки стандартных команд, можно попробовать решить проблему через оператора колл-центра по телефону 0890 (с мобильного номера МТС) или 8 800 250 08 90 с любого другого.

– Услуги фиксированной связи – домашний интернет и спутниковое и цифровое телевидение – могут ли абоненты этих услуг рассчитывать на дистанционное обслуживание?

– В той же мере, что и абоненты мобильной связи. Они также могут решать все возникающие вопросы через сервис «Мой МТС». Более того, все сотрудники технических служб МТС сегодня работают в усиленном режиме. В их задачи входит немедленное устранение аварийных ситуаций, а также выполнение заявок по подключению новых абонентов. Сообщить об аварии на линии связи можно по номеру 8 800 250 08 90. Оставить заявку на подключение услуг фиксированной связи, домашнего интернета и ЦТВ по номеру 8 800 250 00 50.

Вопросы с мобильной связью МТС можно решить, не выходя из дома. Почти во всём поможет приложение «Мой МТС». А если нужна помощь техподдержки, достаточно позвонить на короткий номер 0890, наши специалисты во всем разберутся и проконсультируют.

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