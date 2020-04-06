Роспотребнадзор рассказал о первом в Приамурье случае излечения от COVID-2019

Амурский Роспотребнадзор опубликовал оперативную информацию об эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас в Приамурье уместно говорить о трех больных коронавирусом и одной выздоровевшей пациентке.

4 апреля в Амурской области выявлено три лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Роспотребнадзор, заражение эпидемиологически связано с первым завозным случаем вирусной инфекции из Королевства Марокко. Заболевшие госпитализированы в боксированные палаты инфекционной больницы. Заболевание протекает в легкой форме. Состояние пациентов удовлетворительное.

По результатам лабораторного обследования у первой заболевшей получены два отрицательных результата на COVID-2019, что свидетельствует об эффективности проводимого лечения и перехода заболевания в стадию выздоровления. Пациентка готовится к выписке.

С 1 января во всех пунктах пропуска через границу в Амурской области проверено 3 148 рейсов, 34 113 прибывших граждан обследованы с использованием тепловизионного оборудования. Выявлено 40 человек с признаками инфекционного заболевания, у которых по результатам лабораторного обследования был исключен коронавирус.

За весь период организовано медицинское наблюдение за прибывшими 2 768 гражданами. По состоянию на 6 апреля, медицинское наблюдение продолжается в отношении 1 212 человек. На изоляции по месту жительства находится 1 190 жителей области, вернувшихся из-за рубежа.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» обследовано 2 066 человек, на базе лаборатории ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» – 195 человек. Обследовано 454 человека с диагнозом внебольничная пневмония, результаты на тесты COVID-2019 отрицательные.

На прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 2 432 случая заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 56,2 %. Зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случая гриппа А и В.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями ниже контрольного на 28 %, при этом в апреле с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших, прежде всего среди детского населения.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, которые прибыли в Амурскую из зарубежных поездок или из других субъектов РФ.

«В день приезда в Амурскую область необходимо сообщить о себе на единый круглосуточный номер горячей линии 112, ‒ написано в пресс-релизе ведомства. ‒ О своем самочувствии необходимо ежедневно сообщать своему участковому врачу. При появлении симптомов ‒ не нужно ходить в поликлинику! Врача необходимо вызывать на дом и если вам предложат госпитализацию ‒ не отказывайтесь, это в интересах сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких».

На все необходимые вопросы гражданам ответят по телефону горячей линии 112. Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф или ознакомиться на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.