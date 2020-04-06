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В Благовещенске полицейские за один день дважды пресекли пьяную езду (видео)

В Благовещенске полицейские за один день дважды пресекли пьяную езду (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 17:39

5 апреля в Благовещенске случилось происшествие в районе дома № 66 на улице Строителей. Водитель автомобиля оказал неповиновение полицейским. Он нанес телесные повреждения одному из стражей порядка. Теперь дебоширу придется ответить по закону.

Первоначально информация о происшествии появилась в социальных сетях. «В районе улицы Строителей, 66, двое мужчин выпивали недалеко от магазина рядом с автомобилем одного из отдыхающих. После "посиделок" граждане решили поехать домой, но, заметив автомобиль ДПС, остановились и отправились уже пешком. Спустя время водитель решил съездить на своем автомобиле в магазин, удостоверившись, что сотрудников полиции нет рядом. Однако очевидцы сообщили о намерении мужчины полиции, экипаж ДПС, находившийся рядом, оперативно прибыл на место и не дал отъехать ему. Гражданин оказал неповиновение стражам порядка. В результате его противоправных действий были вызваны дополнительно два экипажа полиции», – рассказал о случившемся инстаграм-паблик skaner28.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что 5 апреля в районе дома № 66 на улице Строителей граждане распивали спиртное на капоте автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ДПС сделали этим людям замечание, провели с ними профилактическую беседу и уехали. В дальнейшем от горожан поступило сообщение о том, что эти люди садятся за руль в состоянии опьянения. На место вновь прибыли полицейские. Мужчина, который находился за рулем автомобиля, оказал стражам порядка неповиновение, нанес одному из них телесные повреждения.

На дебошира были составлены два протокола – по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Также мужчина может ответить по уголовной статье за применение насилия в отношении представителя власти – материалы по данному факту направлены в следственный комитет.

Еще одно происшествие случилось в этот же день в районе дома № 68 на улице Строителей. В полицию поступило сообщение о том, что граждане распивают в автомобиле алкогольную продукцию. На место выехал экипаж ДПС. Люди после распития алкоголя начали движение на машине по двору. Транспорт был остановлен. В отношении водителя составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль был помещен на арестплощадку, административный материал передали в суд для рассмотрения и принятия законного решения.

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#происшествия #транспорт

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Источник: машина, сбившая насмерть женщину, принадлежит известному в Приамурье человеку
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Комментарии
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  • Simon12321

    Simon12321
    1 час назад

    Так когда запретят продавать алкоголь???????каждый день за рулём пьяные сбивают пешеходов

  • Simon12321

    Simon12321
    1 час назад

    Так когда запретят продавать алкоголь???????каждый день за рулём пьяные сбивают пешеходов

  • Pooss

    Pooss
    40 минут назад

    Да причем здесь алкоголь? он его найдет при любых запретах. По мимо лишения прав надо конфисковывать автотранспорт и сажать сажать как за преднамеренное убийство. Лет 15 давать, все равно по удо выйдет так через 8 годков.

  • full

    full
    35 минут назад

    Simon12321

    Так когда запретят продавать алкоголь???????каждый день за рулём пьяные сбивают пешеходов



    А при чем здесь алкоголь? Я, например, не сбил ни одного пешехода.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    34 минуты назад

    Simon12321

    Так когда запретят продавать алкоголь???????каждый день за рулём пьяные сбивают пешеходов



    когда запретят вождение авто , не раньше .

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