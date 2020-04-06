В Приморском крае вводят систему пропусков

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С 7 апреля в Приморье вступит в силу система пропусков для тех, кому необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск – это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.

Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжают трудиться в апреле, несмотря на объявление президентом России этого месяца нерабочим.

Специальный перечень формируют на основании списков, представляемых профильными департаментами, агентствами и министерствами края. «Пропуск – это SMS, подтверждающая, что гражданину разрешено передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице сотрудники правоохранительных органов, ему потребуется предъявить: паспорт, SMS-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы.

Согласно постановлению губернатора Приморского края от 6 апреля, руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена в апреле, определить путем издания локального правового акта персональный состав работников, обеспечивающих функционирование организаций (ИП), и обеспечить выдачу им справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных (трудовых обязанностей).

Справка в отношении работников организаций оформляется на соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа, справка в отношении ИП и граждан, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, – на соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа (при его наличии).

В случае если деятельность работника предполагает передвижения по городу, отличные от маршрута «дом-работа-дом» (водитель, курьер и т.п.), в справке необходимо это отразить, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.