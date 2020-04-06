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сегодня, 15:45 0

Весенний призыв в Амурской области пройдет с беспрецедентными мерами безопасности

Весенний призыв в Амурской области пройдет с беспрецедентными мерами безопасности
Фото: ru.depositphotos.com

Около 1 000 амурчан призовут на службу в армии в рамках стартовавшего весеннего призыва. Первая отправка призывников планируется не раньше 20 мая 2020 года. На сборном пункте области и в районных комиссариатах предприняты все меры по сохранению здоровья призывников.

Создан необходимый запас индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих растворов. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля для профилактики предупреждения заболеваний и своевременного выявления лиц с признаками вирусной инфекции. По прибытии в воинские части с прибывшими новобранцами будет проводиться комплекс карантинных мероприятий продолжительностью не менее 14 дней, сообщает пресс-служба ВВО.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат установленной военной формой одежды, гигиеническими принадлежностями, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следования к месту службы. Кроме того, призывникам выдадут специальную пластиковую карту с биометрическими данными, которая является дополнением к военному билету военнослужащего.

Абсолютное большинство призывников будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа, в том числе в Амурской области.

Весенний призыв стартовал в ВВО 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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#военные

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