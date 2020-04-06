Дальневосточников вывезут из Южной Кореи ночью

Жители регионов Дальнего Востока, застрявшие в Сеуле из-за коронавируса, прилетят в Хабаровск в ночь с 6 на 7 апреля. Об этом сообщил на совещании в правительстве Хабаровского края министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Немытов.

«Мы согласовали списки тех людей, которые хотят прилететь или транзитом отправиться к себе домой. Это 171 человек. Разрешение должна дать Росавиация по указанию Собянина. Сегодня ожидаем получение разрешения. Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолет пойдет из Хабаровска и обратно», – сказал Немытов.

Накануне глава Хабаровского края Сергей Фургал попросил федеральный центр помочь в вывозе жителей дальневосточного региона, застрявших в Южной Корее из-за закрытия границ, направив письмо руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете, мэру Москвы Сергею Собянину. Сообщалось, что в Сеуле находятся 128 человек, среди которых жители Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, в том числе дети. Международные пассажирские рейсы закрыты из-за пандемии коронавируса.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, рейс выполнит авиакомпания «Аврора». Самолет, рассчитанный на 128 человек, готов.

Общее количество зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10 284 человек. Выздоровели 6 503.