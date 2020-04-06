На глазах у благовещенки мужчина выхватил годовалого ребенка у матери и попытался скрыться

В медучреждении Благовещенска находится годовалая девочка, которая в конце марта оказалась в центре происшествия. Как стало известно из достоверных источников, это случилось в ночь с 27 на 28 марта. В дежурную часть поступило сообщение от благовещенки, которая ехала на машине и увидела молодых людей с маленьким ребенком.

По их поведению горожанка сделала вывод, что они пьяны, поэтому позвонила в полицию. В этот момент она увидела, что мужчина забрал ребенка у женщины и сел в такси. Она поехала за ним. В районе автозаправочной станции (Чайковского, 180) такси остановилось – судя по всему, мужчина, забравший ребенка, заметил слежку. Он выскочил из такси и бросился в переулок, благовещенка не отставала, пока не увидела, что он бросил ребенка на землю и скрылся. Девушка взяла малыша – это была годовалая девочка – и передала подоспевшим медикам.

В благовещенской полиции факт подтвердили. Также сообщили, что той же ночью в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что у нее похитили ребенка. На указанный ею адрес несколько раз выезжала инспектор по делам несовершеннолетних, но дверь никто не открыл. Также она не отвечала на звонок инспектора по телефону.

Утром мать ребенка все-таки открыла дверь. У нее были признаки алкогольного опьянения. На нее составили административный протокол по статье 5.35 КоАП, так как в доме были антисанитарные условия для проживания ребенка. Выяснилось, что женщина состояла на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Материал относительно ее заявления о похищении ребенка передан в следственный комитет. По данному факту следственный отдел по городу Благовещенску проводит проверку.

«Мы выражаем огромную благодарность женщине, которая проявила гражданскую позицию и помогла установить местонахождение ребенка. Она не проехала мимо, обратила внимание, вызвала полицию и скорую. Благодаря ее действиям жизни и здоровью ребенка в настоящий момент ничего не угрожает», – сообщили в полиции.

По имеющимся сведениям, годовалая девочка была доставлена в медучреждение с симптомами ОРВИ. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, малышка идет на поправку.

По информации заслуживающего доверия источника, забравший девочку мужчина – сожитель ее матери.