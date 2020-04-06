Появилась новая информация об убийстве, совершенном в Приамурье в 2011 году

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Алиев Джахид Руман оглы. Он представился братом мужчины, которого убили в 2011 году. Амурчанин рассказал, что обстоятельства совершенного преступления иные, чем указывалось ранее.

Со слов собеседника, убийство было совершено в декабре 2011 года. Ранее СМИ писали о том, что в Райчихинске в армянском ресторане произошла драка на почве межнационального конфликта, которая обернулась убийством мужчины. Однако собеседник пояснил, что никакого межнационального конфликта не было, а трагедия случилась из-за денег.

Амурчанин рассказал, что его брату, проживавшему в Райчихинске, задолжал деньги другой местный житель. Долг надлежало отдать 5 января. Однако вместо этого должник пошел на преступление. Вместе со своим знакомым он застрелил того, кому был должен. После убийства тело облили бензином и подожгли, рассчитывая замести следы. Однако преступление вскрылось, полиция обнаружила труп. Убийцы же скрылись от правосудия – уехали сначала в Благовещенск, затем – за пределы Амурской области.

За получением официальной информации об этом случае агентство обратилось в следственное управление СКР по Амурской области, однако в ведомстве пока воздерживаются от комментариев.