Пожилым благовещенцам помогают соблюдать самоизоляцию около 150 добровольцев

Волонтеры центра «Выбор» доставляют пожилым жителям Благовещенска продукты питания и медикаменты. В день за помощью к добровольцам обращаются несколько десятков человек.

Как рассказала руководитель центра молодежных и общественных инициатив «Выбор» Мария Артюхова, оказание помощи пожилым людям проходит в рамках общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». По всей стране сформированы подобные штабы помощи. В Благовещенске муниципальный штаб располагается на базе центра «Выбор».

«Волонтеры-медики, порядка 25 ребят нашего центра, "Молодежка ОНФ", а также других волонтерских организаций 7 дней в неделю оказывают помощь гражданам старше 65 лет, которые обращаются за помощью по телефону 112, ‒ пояснила Мария Андреевна. ‒ Самое большое количество заявок, которые мы обработали за день ‒ 22. Такую помощь мы начали оказывать с 30 марта и будем продолжать до тех пор, пока в этом есть необходимость у горожан».

Перед началом работы добровольцы проходят обязательный осмотр и обработку в штабе ‒ измеряют температуру, обрабатывают руки антисептическими растворами, надевают защитные маски и перчатки, сообщает сайт администрации Благовещенска.

«Практически всю работу в городе Благовещенске координирует центр "Выбор", ‒ подчеркнула руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Амурской области Наталья Кравчук. ‒ Они распределяют обращения, выезды, контролируют выполнение. Сами волонтеры ответственно относятся к выполняемой работе ‒ аккуратно закупают продукты первой необходимости и медикаменты, очень вежливы с пожилыми людьми. На самом деле очень важно, что удалось организовать доставку товаров первой необходимости тем людям, которым просто не на кого рассчитывать, без волонтеров качественно соблюдать режим самоизоляции таким горожанам не представлялось бы возможным».