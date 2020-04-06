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Впервые в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека

Впервые в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека
Фото: Gerhard Gellinger с сайта Pixabay

Впервые животное заразилось коронавирусом от человека. Заболевшей стала малайская четырехлетняя тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка.

Животное заразил работник, который ухаживал за ней. Специалисты предполагают, что у него могло не быть симптомов коронавируса.

Также сообщается, что у сестры Нади, тигрицы Азул, у двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, им также проведут тесты на COVID-19.

Это первый известный случай заражения коронавирусом животного в США, а также первый случай заражения тигра, сообщает «Лента.ру».

Ранее выяснилось, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных, потому что они болеют другими типами этого вируса, которые не представляют опасности для людей. Самым уязвимым к коронавирусу домашним животным была названа кошка. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились этим штаммом.

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#животные #коронавирус

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