В поселке Магдагачи талыми водами затопило площадь у памятника

Жители районного центра Магдагачинского района делятся фотографиями затопленного памятника воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подтопление связывают с вырубкой сквера под площадку для строительства ФОКа.

Фото затопленной площади в центре рабочего поселка опубликовала группа «Вестник Магдагачи» в социальной сети «Одноклассники».

«Такой результат был очевиден еще в феврале, когда под строительство будущего ФОКа вырубили весь сквер (а это несколько десятков деревьев), который окружал мемориальную зону со всех сторон, и спасал ее от затопления ‒ отмечается в публикации. ‒ Теперь поступающая вода будет разрушать как вновь уложенную тротуарную плитку, так и сам фундамент мемориала, про газоны и вовсе говорить уже не приходится».

С критикой в адрес администрации высказались и некоторые комментаторы, которые уверены, что при реконструкции площади были допущены ошибки.

«Любой инженер при строительстве закладывает в смету работы по водоотведению, – возмутилась Электрина Горина. – Магдагачи построен на болоте, и совсем не случайно здесь везде тополя, которые в сутки из земли поглощают около 200 литров воды. Тополя за памятником срубили, систему водоотвода не сделали. У многих есть огороды, и что такое дренаж, мы все знаем. Самый простейший способ ‒ выкопать траншею и засыпать камнями».

Глава Магдагачинского района Николай Мамутин уверен, что значение тополей в этом месте преувеличено.

«Деревья убрали зимой. Сейчас, когда земля еще мерзлая, они бы еще не работали эти тополя, ‒ пояснил руководитель районной администрации. ‒ Когда памятник ремонтировали, подходы к нему подняли. В этом году было много снега, часть снега оставили после подготовки площадки под строительство. Пройдет немного времени, все выветрится, высохнет, и проблема снимется. У тех, кто пишет все это, у них в сейчас в подвалах воды больше стоит, и ничего не развалилось».

Реставрацию мемориала в Магдагачи в рамках подготовки к 75-летию Победы сделали осенью прошлого года. На работы было потрачено около 3 миллионов рублей.

Как утверждает Николай Мамутин, талые воды зашли только на площадку перед памятником, мемориал от излишков влаги не пострадает. Также глава района назвал эту проблему сезонной, характерной для многих территорий, в дополнительных работах по водоотведению это место не нуждается. И подчеркнул, что по проекту строительства физкультурного комплекса рабочие проведут работы по облагораживанию прилегающей территории.

Как сообщало Амур.инфо, в марте жители рабочего поселка были недовольны тем, что в центре населенного пункта вырубили зеленые насаждения. По словам амурчан, эти деревья еще в 50-х годах садили школьники. Тогда в администрации Магдагачи пояснили, что вырубка деревьев предусмотрена проектом строительства.

Всего в 2020 году в области начнут возводить 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их построят по программе «Газпром – детям». В Магдагачи, а также в Тамбовке и Благовещенске построят 3 ФОКа – это малые универсальные спортивные залы. Еще два комплекса, но уже побольше, построят в областной столице и Тынде.