Девушка убила любовника, чтобы отрубить ему пальцы и получить доступ к онлайн-банку

В Португалии 19-летняя девушка убила бывшего парня, расчленила и отрубила ему пальцы, чтобы получить доступ в интернет-банк. Со счета Диого Гонсалвеса Мария Мальвейра сняла 60 тысяч фунтов стерлингов, которые жертва получила в наследство от убитой в 2016 году матери.

Как сообщает «РЕН ТВ», девушка предложила Гонсалвесу танец на коленях, после чего привязала его к стулу, задушила и отрезала ему пальцы для доступа в мобильное приложение. 23-летняя медсестра, подруга Мариана Фонсека, помогла расчленить труп.

Останки молодого человека нашли 27 марта. Торс обнаружили недалеко от города Сагреш, примерно в 15 милях от Лагоса, где убили мужчину, голову – в Тавире, в 55 милях в противоположном направлении. Руки и ноги убитого пока обнаружить не удалось.

В отношении задержанных девушек возбудили уголовное дело.