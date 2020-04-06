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сегодня, 13:55 1

В Амурской области обнаружили уникального краснокнижного зверька (видео)

В Амурской области обнаружили уникального краснокнижного зверька (видео)
Фото: http://www.khingan.ru/

Очередная проверка фотоловушек в Хинганском заповеднике преподнесла сюрприз. В объектив камеры, установленной на останки кабана, добытого тигрицей Еленой, попала харза. Этот вид из рода куниц, являющийся родственником соболя, даже не был внесен в списки зверей заповедника, говорят специалисты.

Юго-восток Амурской области в некоторых источниках относят к северному пределу распространения данного вида (Красная книга Амурской области, 2019), хотя точных документированных данных о встречах с этим зверьком на территории области в литературе не найдено.

«До настоящего времени мы также не располагали никакими сведениями о встречах харзы или её следов на территории Хинганского заповедника. Однако научным сотрудником Антоновым А.И. в конце 90-х годов прошлого века была приобретена одна шкурка у охотника-промысловика Н. Чуба. Его охотничий участок располагался на реке Архара в 30 километрах севернее Хинганского лесничества заповедника», – рассказали в заповеднике.

Харзу относят к индо-малайскому типу фауны. Она распространена в Гималаях, странах Юго-восточной Азии и Океании. В России обитает в Приморском крае, изредка встречается на юге Хабаровского края и Еврейской автономной области. Внесена в Красную книгу Амурской области.

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#животные

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 минута назад

    Да какая же это харза???

    Сразу же видно - это Полный Песец.

    В Благу скачет - торопится всем кое чё показать.

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