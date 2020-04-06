В Амурской области обнаружили уникального краснокнижного зверька (видео)

Очередная проверка фотоловушек в Хинганском заповеднике преподнесла сюрприз. В объектив камеры, установленной на останки кабана, добытого тигрицей Еленой, попала харза. Этот вид из рода куниц, являющийся родственником соболя, даже не был внесен в списки зверей заповедника, говорят специалисты.

Юго-восток Амурской области в некоторых источниках относят к северному пределу распространения данного вида (Красная книга Амурской области, 2019), хотя точных документированных данных о встречах с этим зверьком на территории области в литературе не найдено.

«До настоящего времени мы также не располагали никакими сведениями о встречах харзы или её следов на территории Хинганского заповедника. Однако научным сотрудником Антоновым А.И. в конце 90-х годов прошлого века была приобретена одна шкурка у охотника-промысловика Н. Чуба. Его охотничий участок располагался на реке Архара в 30 километрах севернее Хинганского лесничества заповедника», – рассказали в заповеднике.

Харзу относят к индо-малайскому типу фауны. Она распространена в Гималаях, странах Юго-восточной Азии и Океании. В России обитает в Приморском крае, изредка встречается на юге Хабаровского края и Еврейской автономной области. Внесена в Красную книгу Амурской области.